Yalandan kim ölmüş?

Şu ana kadar tıp literatürüne “yalandan ölmüştür” diye geçen bir vaka yok! O yüzden salla sallayabildiğin kadar… İki senedir aynı haber dönüp duruyor.

Sallayanlar malum, haber uçuk; “Yabancı yatırımcı rotasını Türkiye'ye çevirdi. Peş peşe gelen yatırım haberleri ile yatırım limanı algımız güçlendi. Banvit'in yüzde 79.5'inin Brezilya merkezli BRF S.A.'ya 915 milyon liraya satışının ardından; Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi Investment Group da önümüzdeki süreçte Türkiye'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.”

Brezilyalı bir şirket Banvit'i 915 milyon liraya alıyor ki bu sadece 244 milyon dolar eder, arkasından da Türkiye'ye Arabistan'dan 100 milyar dolar daha yatırım yapılacağı açıklanıyor. Tavuk ile Arabistan'ın ne alakası var diyeceksiniz! Ben de dedim…

Zaten Banvit'in satılmasına üzüleyim mi, sevineyim mi onu da bilemedim. Brezilyalılar gelip yatırım yapıp sıfırdan bir işletme kursa hadi sevineyim. Yeni bir Banvit mi kurmuşlar? Hayır! Adamlar halihazırda iş yapan şirketi satın almışlar. Türkiye'nin bir değeri artık Brezilyalı olmuş.

Peki, Banvit ile 100 milyar dolarlık yatırımın alakası nasıl kurulmuş?

Kim bunlar diye internete baktım, benzer isimli şirketler var ama Abu Dhabi Investment Group diye bir şirket yok! Atlamış olabilirim diye bayağı bir aradım, taradım yok! Keşke bizim 50 bin liralık kime verildiği belli olmayan faizsiz KOBİ desteğinden yararlansalardı, kendilerine internette sayfa açsalardı! Akıl edememişler…

Hadi var diyelim… Bu adamların Türkiye'ye yüz milyar dolarlık yatırım yapmaları için trilyon dolarlık fon olmaları gerekiyor. Böyle bir fonu da bilmemek olmaz. Tamam, ona da benim cehaletim diyelim.

Hepsinden geçtim. Para var, niyetleri var, yatırım da yapacaklar. Yahu o kadar para ile neye yatırım yapacak bu adamlar? Fabrika mı kuracaklar? Siz Arapların dünyada nerede fabrika kurduğunu söylesenize bana… Sahi Araplar petrol dışında ne üretiyorlar?

Ortada plan yok, proje yok, bakın bir daha sayı ile yazıyorum; 100.000.000.000 dolar getirecekler! Göle su gelecek de ördek yüzecek. Ver coşkuyu…

Türkiye'nin umudu buralara kadar düştüyse varın anlayın ekonominin durumunu…

Durun daha petrol bulacağız. Haliyle referandum sandığı geliyor. Her sandık öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan “zengin petrol, doğalgaz ve kömür yatakları, altın damarı bulundu” diye haberler gelmesi gelenekseldir. Bakalım piyango bu sefer nereye çıkacak?