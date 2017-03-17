Altını kirletenler Temiz Anayasa yapabilir mi?

“Altını kirletenler” tarifini ben bulmuş değilim. Cumhurbaşkanı'nın “Abi…” dediği, birlikte parti kurdukları Bülent Arınç, “kesinlikle altını kirletmiş…” benzetmesini yine Cumhurbaşkanı'nın çok yakın destekçisi, partinin vazgeçilmez belediyeci figürü Melih Gökçek için yaptı. “Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir” dedi.

Hint atasözüymüş!

Hint kültürü derin.

Çıplak gerçeği saklamıyor.

Atasözü yapıp söylüyor.

İnsanlık feyz alsın:

Altını kirletmişse!

Koltuktan kalkamaz!

Gerçek, Hintlinin tekelinde değil. Türkiye'nin yarısı gerçeği görüyor. Halk oylamasına sunulan “bu anayasa teklifi koltuğundan kalkmakta sıkıntısı olanlar” için yazılıp, çoğunluğu aynı kumaştan milletvekillerinin parmaklarını havaya kaldırmaları sonunda çıkarıldı.

Sorma hakkımız doğdu:

Altını kirletenler.

Anayasa yapabilir mi?

* * *

Ağızdan çıkan sözler, yerin dibine batırılanlar, parlatıp göğe çıkarılanlar, tüm olaylar herkesin gözü önünde akıyor. Tıpkı padişah ll. Abdülhamit gibi 33 sene kalkmadan saltanat sürebilsin diye “altını kirletmişler anayasası” yazıldı, Meclis'te onaylandı ve halkın oylamasına sunuldu.

Binbir yalan.

Binbir oyun.

Binbir algı.

Üst üste kondu.

Beş gündür bütün dünyada “Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşüren” acı olay konuşuluyor, yazılıyor: Türk Dışişleri Bakanı'nın uçağına izin verilmedi. Türk Aile Bakanı “Hollanda polisi gözetimi altında sınır dışı” edildi. “milli duyguları yaralayan” bu gelişmeler olurken tırmanmayı durduracak, gerilimi düşürecek bir akıl sahibi görevli yok muydu?

Vardı.

T.C.'nin Lahey Büyükelçisi

Sayın Sadık Arslan.

Büyükelçi maaşı alıyor.

Yaklaşık 15 bin Euro.

10 bin Euro diyelim.

40 bin TL aylık eder.

Hollanda'daki elçilik, konsolosluk çalışanları ona bağlı. Bütün Avrupa'da ve Hollanda'da “İslam ve Türk düşmanlığını siyasete alet etmek isteyen bir rüzgarın patlamış olduğunu” en iyi bilecek, kavrayacak ve Türkiye'nin bu tuzağa düşmemesi için Dışişleri Bakanı'na, Aile Bakanı'na, Ankara AK Saray'daki Cumhurbaşkanı'na “akılcı ve gerçekçi olmayı” önerecek olan bu büyükelçi nerede?

Cumhurbaşkanı açıkladı:

Burada, Saray'da, yanımda.

Ben onu danışman yaptım.

* * *

Yani büyükelçiliği bırakmış, yine maaşını Euro olarak alıyor fakat “Hollanda'da seçimler var, Türk düşmanlığını kullanmak istiyorlar, şu sırada Dışişleri Bakanı'nı, Aile Bakanı'nı propaganda konuşmaları yapsınlar diye göndermeyelim. Seçimler bitsin, sonra gönderelim…” demiyor.

Diyor da dinleyeni mi yok?

O zaman neyin danışmanı?

Niçin o maaşı alıyor?

O maaş halkın vergisi.

Hint atasözü haklı.

Altını kirletmişler, “koltuktan kalkmama anayasası yazarlar” fakat bunu “gelecekte parlak günler için…” diye satarlar. AKP'ye ve MHP'ye oy verenlerin, bu defolu mala alıcı olmayacaklarını umut etmekteyim.

HAYIR demek için 60 neden (29)

Hollanda'ya kız ayakkabı kutusuna sarıl!

Eskişehir'den Feyyaz Uysal, kendisine gelen bir iletiyi benimle paylaştı. Ben de sizinle paylaşıyorum: Hollanda'ya kızıp İNGBANK'taki hesabını kapatan vatandaş Birkan, yeni hesap için Finansbank'a gitti. Finansbank'ın YUNAN'a satıldığını öğrenince Garanti'ye gitti. Onu da İSPANYOL'a satmışlar. Hemen Yapı Kredi'ye gitti, yarısını İTALYAN sermayesine kaptırmışlar. Bastı bağrına taşı; BANK ASYA'ya gidecekken TERÖRİST olduğu aklına geldi…

En iyisi İŞ BANKASI derken “babası aman haaa oğlum, onu ATATÜRK kurdu, bizim aile yapımıza ters” deyince “BİZİ BU HALE GETİRENLER UTANSIN” deyip parasını eve getirip hırsızlar bulamasın diye AYAKKABI KUTUSUNDA saklamaya karar verdi.