Kaç Ülker bayisi dolar milyoneri olabiliyor?

Olayı bir çırpıda aydınlatacak anahtar soru çoğu zaman “havaya atılmış yumruk” gibi kalır.

Cevabı gelmez.

Hatırlayacaksınız.

15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak anahtar bir soru vardı. Gazeteciler, aydınlar, milletvekilleri, muhalefet parti sözcüleri, F-16'ların ve tankların ateşi sonunda oğullarını, eşlerini şehit vermiş anneler haftalarca şu soruları sormuştu.

Adil Öksüz'ü kim kaçırdı?

Adil Öksüz MİT ajanı mı?

Ajan değilse nasıl kaçtı?

Devlet niye onu bulamıyor?

Darbe girişimden önceydi.

1 savcı iddianame yazdı.

Darbe hazırlığını işaret etti.

“Adil Öksüz, FETÖ imamı” dedi. Yani darbe biliniyordu. Bile bile mi önlenmedi?

* * *

İşte bu önemli sorular unutuldu, gitti. Günler biter “anahtar soru” üretme ihtiyacı duyulan gizli kapaklı hileli hurdalı olaylar bitmez. Geçen gün bir milletvekili Meclis kürsüsünden; “Cumhurbaşkanı'nın emekli öğretmen eniştesi 1 milyon 250 bin doları nasıl kazandı da MAN Adası'na gönderen işadamı haline geldi?” diyen soru sordu.

Yerinde bir soruydu.

Hemen umutlandım.

İşte cevabı öğreneceğiz.

Olay aydınlanacak diye düşündüm çünkü Meclis'te iktidar partisinin sözcüsü de bu soruya cevap vermek için söz aldı, konuşmaya başladı.

* * *

Boşa umutlandım.

Hakaretlerini sayıp sıralamaya başladı: Be akılsız, bilgisiz adam, cahil cahil konuşma. Emekli öğretmen diye söylediğin Cumhurbaşkanı'nın eniştesi, emekli olduktan sonra yıllardan beri Ülker bayiliği yapan bir işadamı.

Öğretmen, eti ne budu ne!

Dolar milyoneri asla olmaz.

Ama Ülker bayisi olur.

Dolar gönderir.

Hesabına dolar gelir.

Tamam diyeyim!

Ben de yeni bir anahtar soru üreteyim; “Bugüne kadar, Cumhurbaşkanı eniştesinden başka dolar milyoneri olabilmiş Ülker bayi kim var?”

Ülker milli şirketimiz.

1944'de 73 yıl önce kuruldu.

Dünyaya açıldı, çok başarılı.

İhracat yapıyor. Dünyanın ünlü markalarını satın alıyor. Yerküremizin en uzak ülkeleri dahil çok sayıda bayisi var. Cumhurbaşkanı da politikaya atılmadan ve belediye başkanı olmadan önce Ülker bayisi idi. İktidar partisi sözcüsünün anlatımıyla “Ülker bayiliği” muhteşem işkolu!

Bırak öğretmenliği!

Kap bayiliği!

Ol dolar milyoneri!

* * *

Bu durumda koca 73 yıl içinde ülkemizde en az bin-iki bin Ülker bayisinin, MAN Adası gibi mekanlarda şirketler kurabilmiş “dolar milyoneri” işadamlarımız olmalıydı. Herhalde kendilerini gizliyorlar. Ne vergi listelerinde, ne magazin sayfalarında “dolar milyoneri Ülker bayimiz filan bey, eşine Boğaz'da tarihi yalı aldı” diye bir haber okuyamadık.

Anahtar soru önemli.

Ama cevabı daha önemli.

Acaba ETİ Bisküvi bayiliği yapanlar da dolar milyoneri işadamı olabiliyorlar mı? Açıkça ve dürüstçe düşüncemi yazmalıyım: Emekli öğretmen Cumhurbaşkanı eniştesinin dolar milyoneri çıkmasına “Ülker bayiliği” hazırlanmış bir kılıf olabilir. Çünkü Ülker bayiliğinden dolar milyoneri olunabilseydi, Cumhurbaşkanı'nın da siyasete başlamadan önce dolar milyoneri olması gerekirdi.

Öyle bir şey duymadık!

Anahtar soruların cevabının havada kalmasından ve “ minarelere kılıf uydurulmasından” bu ülke çok yoruldu. “Nereden buldun?” diye bir kanun vardı, AKP iktidara gelince bu kanunu iptal etti.

Yeni yıla giriyoruz.

Anahtar sorular cevaplarını bulmalı. Enişteye, dünüre, kardeşe, oğula, kıza savcılar, hakimler “nereden buldun” diye sorabilmeli.