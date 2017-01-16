TC’yi dolarla satacak! tulumbaya su dolacak!

Güçlü adam; babamız olsun. Dara düşünce “Kurtar bizi baba” diyelim. Milletvekili olacakları o seçsin. Yargıç, savcı olacakları da o seçsin. Meclis'ten çıkacak kanunları da o işaret etsin. Başbakan da o olsun, Cumhurbaşkanı da o… Bakanlar da onun memuru olsun. Üniversiteye de kendi düşüncesindeki profesörleri yerleştirsin. Kuvvetler ayrımı kalksın. Kuvvetler birliği olsun. Bütün kuvvetler tek kişide toplansın. Bu çağda; bize güçlü adam lazım.

Kim böyle düşünür?

Hiç kimse.

Dağda koyun güden çoban.

Merada öküz otlatan maraba.

Yaylada inek sağan ırgat.

En eğitimsiz insanlar bile bu çağda “bize güçlü adam lazım” diyen kara cahil olmazlar. Kara cahiller gerçeği gördü. İşte bütün kuvvetlerin güçlü adamda toplandığı dönemde “tulumbanın suyu” bitti. Bu anlatımı ben bulmuş değilim. Güçlü lider Tayyip Erdoğan buldu ve “doların yükselmesinin” sebebini vurgulamak için “tulumbanın suyu bitti” diyen kendisi oldu.

Çok haklıydı.

Gerçekçiydi.

Kıvırmadan söyledi.

* * *

Gerçekten 15 yılın sonunda tulumbada su bitti. Güçlü adam yönetiminde; 15 yıl boyunca cumhuriyetin biriktirdiği ne var, ne yok satıldı. 2002 yılında dış borç 123 milyar dolardı bugün 416 milyar doları geçti. Her yılı kurtarmak için dışardan beklenen sıcak para; 210 milyon dolara çıktı. Geride üç köprü, sekiz duble yol, 4 oto yol, 2 hızlandırılmış tren hattı, 1 cumhurbaşkanlığı sarayı, Cumhurbaşkanı'na 13 VIP lüks uçak, Çamlıca'ya dünyanın en büyük camisi, üç şehirde yığılmış 200 AVM, betonlaşan, trafik cinnetine düşmüş kentler, dışa bağımlı bir tarım sektörü, tavuğunun yumurtlaması için gerekli yemi dışardan dolarla almak zorunda kalan hayvancılık sektörü, kurban bayramında keseceği kurbanı Hristiyan ülkeden ithal eden din-diyanet sektörü, bitmiş turizm, gerilemeye başlayan sanayi üretimi, içi yeniden kriz dolmakta olan bankacılık kesimi, alev olmuş işsizlik, iş bulmaktan umudunu kesmiş işsizler ordusu, kalplerine işsiz kalırım korkusu düşmüş çalışanlar, hapse girmemek için yurt dışına kaçan borçlu işadamları, otellerini yakma noktasına gelen turizm yatırımcıları, hortlayan hortumculuk, tarife yükselten rüşvet, yasaklar, buyruklar, dayatmalar, ahlak çöküntüsü, iktidar zengini İslamcı geçinen işadamlarının Panama'da gizli hesapları… Suriye'ye Irak'a niçin gittiği ve ne zaman döneceği bilinmeyen ordu, küsülüp barışılan İsrail, küsülüp barışılan Rusya, küsülüp barışılan ABD, küsülüp barışılan Suriye, küsülüp barışılan Irak…

Özetle bu kapkara tablo.

Güçlü lider altında oldu.

* * *

Dış para gelmiyor. Dolar bu yüzden artıyor. Tulumbada su bitti. Güçlü lider; dış para gelsin diye TC'yi satışa çıkardı. “Türkiye'ye 2 milyon dolar getiren yabancıya TC vatandaşlığı verileceğini” açıkladı. 44 milyar dolar gelecek hesabı içindeler. TC vatandaşlığı dolarla satılacak, tulumbaya su dolacak.

Güçlü lider.

Kârlı satış.

27 Altın Adam Aranıyor (6)

Yuhalama! Rahatlama!

Bir milletvekili söz aldı, “maddeleri değiştirilemeyen anayasa olmaz” konuşması yaptı. MHP'li milletvekilleri ayağa kalktı. AKP'li milletvekilini yuhaladılar. Yuhalamak rahatlatır ama gerçeği değiştirmez. Anayasa teklifini Meclis'ten çıkartıp referanduma götürebilmek için MHP oylarını AKP oylarına yama yapanların akıllarının gerisinde ilk 3 maddeyi de değiştirmek yatıyor. Şimdilik gizliyorlar. MHP'yi AKP'nin içinde eritme süreci tamamlanınca açık açık söyleyecekler. MHP'den 27 vekil çıksa, “Hayır” oyu verse 330'u bulamayacaklar. 27 altın adam aranıyor.