Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Necati Doğru, su içsem vergi, elektrik faturasında, doğal gazda, benzinin içinde vergi, belediyeye selam versem vergi, pasaport yenilemeye kalksam vergi… Verdiğim vergiler bana hizmet olarak dönmüyor. Ankara vergilerimi toplayıp yiyen ve adamlarına yediren canavara dönüştü. Benim gibi vatandaşlardan toplanan vergilerle utanmaz, yalancı “Başbakanlık Müşaviri” beslendi, büyütüldü, semirtildi. Ali İhsan Sarıkoca adlı bu utanmaz müşavir (danışman) orduya sızdırılmış Fetullah darbecilerine sivil imamlık yapan Adil Öksüz adlı ilahiyat doçentini jandarma karakolundan kurtarıp, tüymesine yardımcı oldu.

Vergilerimi geri istiyorum.

Asıl şunu merak ediyorum:

İstanbul Belediye Başkanı iken, belediyede kadrolu işe yerleştirilen, sonra başbakan olunca Ankara'ya başbakanlık müşavirlik kadrosuna transfer edilerek yüklü maaşlı, makam araçlı, birkaç sekreteri olan, beş-on koruma ile korunan, muhtemelen bol harcırah verilen, yattığı 5 yıldızlı lüks otellerin parası da benim vergilerimle ödenen bu utanmaz yalancı danışmanı niçin koruyup kolladığını AKP'nin yeniden Genel Başkanı seçilen Tayyip Erdoğan'a sorulmayacak mı?

Bir savcı çıkmayacak mı?

Narkozdan uyanmayacak mıyız?

Tayyip Erdoğan'dan sonra Başbakan olan Ahmet Davutoğlu ile onun devamı Binali Yıldırım'ı da sorguya, suale çağırıp, “bu utanmaz, yalancı adamı başbakanlık müşaviri olarak tutmaya devam ederken, buna ne akıllar danıştınız da, ülkeyi 251 kişinin hayatını yitirdiği darbe ortamına kadar getirebilmeyi başardınız?” diye sorulmayacak mı?

Ben vergilerimi geri istiyorum.

* * *

1973'te Ankara'da doğdu.

İletişim fakültesini bitirdi.

1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındı. Darülaceze'ye müdür yapıldı. 2004 yılında (Tayyip Erdoğan Ankara'da Başbakan olduğu yıl) Başbakanlık Müsteşarlığı'nın kadrosuna geçirildi. Başbakanlık İletiştim Merkezi'ni (BİMER) kurdu ve yönetti.

Adı Ali İhsan Sarıkoca.

Savcı onu ifadeye çağırdı.

-15 Temmuz gecesi neredeydin?

-Sabaha kadar çatıştım.

-Kiminle çatıştın?

-FETÖ darbecileri ile…

-Sonra ne yaptın?

– Şehit yakınlarına yardıma koştum.

Savcı, bu demokrasi kahramanı (!) Başbakanlık danışmanın o geceki telefon kayıtlarını inceledi. O gece Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı.

Yalancı, utanmaz!

16 Temmuz günü de önde gelen 4 FETÖ sivil imamı; Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek' in yakalanıp götürüldüğü Kazan'daki Kışla Karakolu'nda Adil Öksüz'ün diğer imamlardan ayrılıp salıverilmesinde etkili olan emniyet görevlisi Serter Kocak ile telefon görüşmeleri yaptığı belgeleriyle saptandı. Belgeler, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç'in hazırladığı ayrıntılı iddianameye girdi.

* * *

Bu utanmaz yalancı başbakanlık danışmanı, 1997 yılından beri 3 devlet büyüğü Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından benim ve sizin vergileriniz yedirilerek beslendi, büyütüldü, korundu, kollandı.

Bir savcı çıkmayacak mı?

Sormayacak mı?

Bu danışman, size danışman olmadan önce ar damarı çatlamış, yalancı, utanmaz adamın biri idiyse siz nelerine aldandınız da bu kadar yıl bu adamı devlet parası maaşla besleyip yanınızda tuttunuz?

Yoksa tersi miydi?

Yüksek ahlaklı biriydi.

Yalan bilmezdi.

Ar duygusu yüksekti.

Sizinle çalışmaya başladıktan sonra mı bunun ar damarı çatladı, ahlakı bozuldu?

Ben Necati!

Vergi veren Necati!

Ben bu FETÖ davalarında; FETÖ' cülüğü benim vergilerimle besleyip büyütenler olarak Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım gibi akla gelen ne kadar devlet büyüğü isim varsa hepsinin sorguya, suale çekilmesini isterim.

Yüksek adalet bunu yapar.

Vergilerimi geri istiyorum.