ABD füzeleri Suriye'de hava üssünü bombaladı. Bizim Cumhurbaşkanı hemen “Hazırız, üzerimize düşeni yaparız” diye Trump'a selamı çaktı.

Partili gençler gibi:

Vur de vuralım.

Öl de ölelim.

Bu Amerikan ipine sarılma; 6 yıl önce edilen “Şam'da namaz kılacağız” sözünün madara çıkmasını telafi edecek bir “itibar kurtarma fırsatı” yarattı, Türk Cumhurbaşkanı bunun için ABD'li Trump'a “vur de vuralım…” haykırışı gönderiyor.

Fotoğrafa bakın:

İsrail'in hanım Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın yanında iki kişi daha var, kadehlere kırmızı şarap koymuşlar, “kutlama” yapıyorlar.

Neyi kutluyorlar?

Doğum günü mü?

Hayır!

“Kimyasal gazlardan Suriyeli çocuklar ve siviller ölmüş, ABD Tomahawk füzeleri de Suriye hava üssünü vurmuş” onu kutluyorlar.

İsrailli hanım deli mi?

Sarin gazı kutlanır mı?

Yoksa depoya sarin gazını İsrail ajanları mı koydu ve Suriye uçakları, orada gaz olduğunu bilmeden mi vurdu?

* * *

Bir başka fotoğraf:

Ona da çok iyi bakın.

ABD'nin BM temsilcisi hanım, iki elinde Suriye'de sarin gazı sonucu hayatını yitirmiş iki bebeğin fotoğraflarını, BM Güvenlik konseyi delegelerine gösteriyor ve “Rusya için daha kaç çocuğun ölmesi gerektiğini” soruyor.

Sarin (boğucu gaz) depodaydı.

Depo vuruldu.

26 çocuk öldü.

Bu doğru.

Sarin gazını o depoya yoksa CIA ajanları mı koydu? Suriye Devlet Başkanı Esad, bir cani, bir kanlı diktatör, kendi halkına kıyıcı bir tiran olabilir fakat en güçlü olduğu ve tüm gelişmelerin lehine döndüğü sırada ve ayrıca klasik silahlarla öldürebileceği kadar rejim karşıtı insan öldürebildiği bir dönemde, dünya önünde ve insanlık huzurunda kendini zor duruma düşürecek “kimyasal silahı” niçin kullansın…

* * *

ABD derin devletinin, “Rusya'ya Suriye üzerinden ayar çekmek için” Trump'ı da kucağa oturtacak “Esad ordusu kimyasal kitle imha silahı kullandı” lekesine ihtiyaç vardı.

Hafızası keskinler hatırlar.

Lekeleme önce de denendi.

Obama dönemiydi.

ABD derin devleti, Suriye'yi işgal etmeyi planlamıştı. Sarin gazı kullanıldı, insanlar ve çocuklar öldü. Obama, o sırada olaya serinkanlı yaklaştı ve önce araştırma istedi: Kimyasal silahı kim kullanmıştı? Araştırıldı, altından Pentegon ve CIA'nın düzmecesi çıktı. ABD derin devleti Irak'ı işgal etmek istediğinde de “Saddam'ın elinde kitle imha silahları var yalanına” dünyayı inandırmıştı. Irak işgal edildi, korkunç sonuç yaşandı, etkisi hâlâ sürüyor, sonra “kitle imha silahı yokmuş” dediler.

Şimdi aynı düzmece.

Esad'ın hava üssünü vurarak onun Ortadoğu'daki koruyucu kollayıcısı “Rusya'ya çok ileri gitme, kendini bir şey zannetme” uyarısı yapıyorlar.

Bizim Cumhurbaşkanı!

ABD gazına hemen geldi:

Vur de vuralım.

Rusya ile ABD'nin, Ortadoğu'daki bu tepişme sonunda birbirine “savaş ilan etmesi” halinde ülkemizin de başı belaya girer, sonra onlar barışır faturası bize ağır olur.

HAYIR demek için 60 neden (53 )

10 yıllık Tayyipçi “hayır vereceğim” dedi!

2003 yılından 2013 yılına kadar tam 10 yıl yazdığı gazetede her gün ve TV'lerde katıldığı oturumlarda hemen her gece “Tayyip Erdoğan'ın politikalarını” destekleyen ve kendini izleyenleri bu yönde ikna etmekte çok başarılı olan gazeteci Ali Bayramoğlu, “anayasa halk oylamasında kesin olarak hayır oyu vereceğim” dedi. Ali Bayramoğlu, Gazete Duvar'dan İrfan Aktar'a verdiği söyleşide niçin hayır vereceğini de; “Ben değişmedim, AKP değişti. Erdoğan demokrat değildi. İlk günden itibaren bunu görüyorduk. Ama demokrat olmayan bir adamın İslami kesimi sırtına alıp “Ben Avrupa Birliği'ne gireceğim” demesi her halde hafife alınacak bir şey değildi” diyerek açıkladı.