Yiye yiye şişe şişe altını kirleten belediye!

Bir varmış bir yokmuş… Hocaları Necmettin Erbakan sağ iken ve İstanbul ile Ankara belediyelerini Tayyip Erdoğan ile Melih Gökçek kazanmış iken… O zaman bu 2 büyükşehir belediye başkanı en çok “temiz ahlak” sözü ediyorlardı. Dinin temeli “temiz ahlak” belediye yönetimine de yerleştirilecek böylece “hortumcu, rüşvetçi israfçı belediyeciliğin” yerini “kul hakkı yemeyen belediyecilik…” alacaktı.

20 yıl sonra bugün!

Temiz ahlak sözü kalktı.

Altını kirletme geldi.

Bülent Arınç'ın Melih Gökçek için söylediği “eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir…” cümlesini unutturmaya, geçiştirmeye, görmezden, duymazdan gelmeye çalışıyorlar.

Ey borazan kalem!

Gazetende yazsana:

Melih Gökçek 20 yıldır oturduğu koltuktan kalkmak istemiyor, 5 yıl daha oturmak için Büyük Reis Tayyip Erdoğan'a her dakika yağ çekiyor. Bu benim iddiam değil, Bülent Arınç'ın sözü.

Ey yandaş ağız!

TV'den haykırsana:

AKP kurucusu Tayyip Erdoğan'a “belediyecilik modeliniz yiye yiye… şişe şişe… altını kirleten… 20 yıl oturduğu koltuğa 5 yıl daha oturmak için size yağ çeken belediyecilik…” noktasına nasıl geldi?” diye sorsana.

Ahlaksız borazan!

Bunu sormuyor.

Ağız dalaşı diye yazıyor.

* * *

Belgeleri ortaya çıktı.

460 bin nüfuslu 20 yıldır AKP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde tam 22 müdürlük var.

1 Belediye Başkanı.

22 ayrı daire.

22 müdür.

Müdür yardımcıları.

Onların yardımcıları.

Yardımcıların yardımcıları.

1000'i geçmiş çalışan.

Bu kadar müdürlük, müdür, yardımcısı, bini aşmış çalışanına rağmen yine de AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü” kendi belediyesinden maaşlı çalışanına yaptırması gereken işleri 3 milyon TL ödeyerek dışarıdan bir şirkete ihale etti.

İhaleyi alan şirket kim?

AKP'li milletvekilinin oğlu.

AKP milletvekili Hasan Turan 2011 yılında bir şirket kurmuş, vekil olduktan sonra da oğluna devretmiş. İşte bu şirket yine AKP'li olan Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden toplam 3 milyon TL'lik iş almış. AKP'li Aile Bakanı Fatma Kaya'nın küçük kız kardeşi Nazmiye Kaya da şirket kurmuş, o da AKP'li belediyeden yine

3 milyon TL'lik iş almış.

* * *

Belediye AKP'li.

Kendi yapmıyor.

3'er milyon TL…

3'er milyon TL…

İşi dışarı veriyor.

Verdiği de AKP'li…

Ahlaka göre…

Kanuna göre…

Vermemesi gerekir.

Bu yöntemle belediyeden iş alınıyorsa ve veriliyorsa “yiye yiye…. şişe şişe… altı kirli belediyecilik…” yapılıyordur. Başkan olmaya hazırlanan Tayyip Erdoğan'a, “belediyecilik modeliniz altını berbat etti… Partili yandaşlarınıza aktarılan halkın vergilerinden toplanan paradır…” diye sormak gerekir!

HAYIR demek için 60 neden (31)

Örtülü harcama korkunç!

Bir yeni anayasa yapılacaksa; daha şeffaf, daha hesap verebilir, daha ileri demokrasi yolunu açan yenilikler hedeflenirdi. Bunun için de “güçlerin tek kişide toplanması” değil, “güçlerin çok kişiye dağıtılması” ve birbirlerini denetleyip hesap verilebilir bir yönetim sağlanırdı. 16 nisanda halktan “güçleri tek kişide toplayacak yönetim biçimi için” destek isteniyor. Tek kişiler Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın bu yılın ilk 2 ayı; Ocak ve Şubat'ta “örtülü ödenekten yaptıkları harcama; 446 milyon TL” oldu ve rekor kırdı. 2 ayda savunma harcamaları da yüzde 22.1 artmışken örtülü ödenekteki yüksek harcama nerelere yapıldı? Yasaya göre, “örtülünün hesabı” sorulamıyor, gücü elinde toplayanların kararına bırakılıyor.