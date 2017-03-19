Son 120 yılın mucize ilacı!

Bugün size aspirinin faziletlerinden söz edeceğim.

“Nereden çıktı bu aspirin konusu?” diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum.

Bundan 23 yıl önce 1994 yılının Eylül ayında Londra'daki Cromwell Hastanesi'nde bir baypas ameliyatına tanık olmuştum.

Ameliyat olan babamdı ve kalbinin iki damarı değiştirilmişti…

O günden bu yana babam maşallah demir gibi… Her gün spor yapıyor, yaz aylarında İstanbul ve Bodrum'da uzun uzun yüzüyor, kış aylarında Uludağ ya da Kartalkaya'da kayak yapıyor.

Ameliyat olduğunu çoktan unuttu.

Geçen gün Londra'daki doktoru Stephan Jenkins'ten bir e-mail aldı. Babamın hatırını soruyor ve “Umarım aspirin almaya devam ediyorsun” diyordu.

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İngiliz doktorun bir sürü ilaç varken, basit ve çok ucuz bir ilaç olan aspirinden bahsetmesi dikkatinizi çekmiştir.

Maili okuyunca, Doktor Jenkins'in ameliyat sonrası sözlerini hatırladım.

Babama ‘ömür boyu' her gün 75 miligramlık aspirin almayı tavsiye etmiş ve “Aspirin son 120 yılın mucize ilacıdır” demişti…

Babamın Londra'dan aldığı 75 miligramlık aspirinler çoktan bitmişti. Türkiye'de bu ölçüde aspirin imal edilmiyor. “Ne yapayım?” diye sorduğu vakit Dr. Jenkins “100 miligramlık da olabilir” dedi.

O günden beri babam her gün 100 miligramlık Aspirin (Coraspin) alıyor.

Bu nedenle aspirin hakkında bir yazı yazmak istedim.

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Aspirin (Asetil Salisilik Asit) binlerce yıldır bilinen bir ilaçtır.

Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat'ın, söğüt ağacı kabuğundan ağrılara iyi gelen ilaçlar hazırladığı bilinir. Söğüt ağacının kabuğunda aspirinin hammaddesi bulunur.

Aspirin yüzyıllar boyu böyle kullanıldıktan sonra 1897 yılında Alman Bayer firması tarafından hap haline getirilip patentlenerek satışa çıkarılmıştır.

Son 120 yılın harika ilacı olarak kabul edilen aspirin kanda ve vücut dokularındaki ‘tromboxan' ve ‘prostaglandin' maddelerini baskılayarak kanın pıhtılaşmasını önler, yani kanı sulandırır, kalp krizi ihtimalini önemli oranda azaltır.

Son araştırmalar, aspirinin birçok kanser cinsinden korunma sağladığını da göstermiş bulunuyor.

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Aspirinin faydaları saymakla bitmez:

Ağrı kesici,

Ateş düşürücü,

Kan sulandırıcı,

Anti kanserojen (Kanserden koruyucu),

Kalp romatizmasında göğüs yanmasını giderici,

Romatizmal hastalıklarda ağrı kesici, yangı giderici,

Kalp ve damar hastalıklarında kan sulandırıcı,

Gripal hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü ve daha birçok fayda…

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Aspirinin kalp ve damar hastalıklarındaki koruyucu etkisi bugün tüm dünyada kabul gören bir tıp gerçeğidir.

Aspirini babama ilk defa bir İngiliz doktor tavsiye etmişti ama daha sonra ülkemizde konuştuğu bütün Türk doktorlar da aynı şeyi söyledi.

Ben de bu konuyu ülkemizin doktorlarıyla çok konuştum. Onlardan öğrendiğime göre 40 yaşını aşan herkesin koruyucu olarak her gün 100 miligramlık aspirin (mide rahatsızlığı olanlar için bağırsakta çözülen Coraspin) almalarında büyük yarar var. (İngilizler 75 miligramlık aspirin alıyor ama yukarıda da dediğim gibi bizde bu ölçüde aspirin bulunmuyor).

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Ancak, şu gerçeği de unutmamak gerek:

Aspirin kullanmaya başlamadan önce bir doktora danışılmasında büyük yarar var. Çünkü aspirin, midesi hassas olanlar için rahatsız edici olabilir. Ayrıca asprine alerjiniz de olabilir. Mide kanaması ihtimalini ve yüksek tansiyonu olanlarda da beyin kanaması riskini arttırabilir.

Bu nedenle, aspirin almaya karar verirseniz lütfen önce bir hekime başvurunuz, sevgili okurlarım.