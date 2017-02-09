Demokratik Parlamenter Sistem'den, Tek Adam Rejimi'ne geçiyoruz.

Bütün yetkilerin bir kişiye verildiği, padişahtan daha yetkili bir adamın yönetimine giriyoruz. Her şeye “Tek adam” karar verecek!

Dünya demokrasiye koşarken, biz demokrasiden kaçıyoruz!

Uzun lâfın kısası bu…

Kılıçdaroğlu haklı olarak soruyor:

“Aklımızı peynir ekmekle mi yedik?”

Vatandaş sonradan saçını başını yolmamak için Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dikkatle değerlendirmeli…

* * *

“Bu kadar yetkiyi bir kişiye verirseniz Türkiye'yi bir maceraya sürüklemiş olursunuz.

Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olacak. Eee… O zaman 80 milyon insanın yarısının Cumhurbaşkanı olmayacak. Tarafsızlık ilkesi bu bakımdan çok önemlidir.

Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini Cumhurbaşkanı tayin ediyor. Gelen felâketin boyutlarını bilmeniz için bunları anlatıyorum.

Türkiye bir maceraya sürüklenmemelidir. Ucu açık bir macera… Neyin ne olacağını kimse bilmiyor!

Daha önemli olan, Başkanlık Sistemi gerçekleşirse, millet ve milletvekili arasındaki bağ kopuyor. O zaman milletvekili değil, Başkan'ın vekilleri demek gerekiyor.”

* * *

“Bu anayasa milletin hangi sorunu çözecek?

* Terör sorununu çözüyor mu? Hayır!

* İşsizlik sorununu çözüyor mu? Hayır!

* Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerini koruyor mu? Hayır!

* Kuzey Kore gibi bir kişi konuşacak, 80 milyon dinleyecek. Bu kadar!

* Batı ne diyor? ‘Bu ülkede demokrasi yok, can ve mal güvenliği yok. Nerden yatırım yapayım?' diyor.

* Komşularımızla olan ilişkilerimiz düzelecek mi? Hayır!

* Gıda fiyatları düşecek mi? Hayır!

* Ekonomik istikrar sağlanacak mı? Hayır!

* Eğitim sistemi düzelecek mi? Hayır!

* O zaman biz bu referandumda ne yapmalıyız? Hayır'larımızı çoğaltmalıyız!”

Vay canına! Şu erkekliğe bak!

Vah vah! Nasıl bir millet olduk Allah aşkına!

Açıklanan resmi rakamlara göre, Ocak ayı içinde 37 kadın öldürülmüş…

Sevgilisi, kocası, ya da boşandığı eski kocası tarafından öldürülen kadın kurbanların sayısı her geçen gün daha da artıyor.

Toplum olarak süper magandalar ülkesi haline geldik!

Düşündürücü ve utandırıcı bir durum bu…

Uygarlığın neresindeyiz biz?

Kadın cinayetlerinde, dünyadaki en önde gelen

uluslardan biriyiz!

Teknolojide, bilimde,

sporda, edebiyatta geriyiz ama… Kadın cinayetlerinde birinciyiz!

Rezil bir birincilik bu!

Bu ülkenin erkeklerinin

bir bölümü, uygarlıktan nasibini almamış… Bunlar kadın dövmeyi, eşlerine eziyeti, vurmayı, yaralamayı, karılarını ya da sevgililerini öldürmeyi erkeklik (!) sanıyor.

Artık erkek olduğumdan utanmaya başladım!

Lânet olsun kendilerini erkek sanan bu yaratıklara!

TEBESSÜM

Eğitim mi, karakter mi?

Padişah, baş vezire sormuş:

“Eğitim mi önemli, karakter mi?”

Vezir hemen cevap vermiş:

“Karakter önemlidir sultanım”

Padişah, memleketin her yanına tellallar göndermiş:

“Duyduk duymadık demeyin… En iyi hayvan eğiticisine 100 kese altın ödül verilecek.”

Yapılan elemelerden sonra bir kişi “ülkenin en iyi hayvan eğiticisi” olarak padişahın huzuruna çıkmış. Padişah sormuş:

“Bir kediye tepsiyle servis yapmayı ne kadar zamanda öğretirsin?”

“Altı ayda öğretirim padişahım”

Altı ay dolmuş. Eğitici huzura alınmış. Padişah sormuş:

“Öğrettin mi?”

“Öğrettim padişahım”

Saray erkânı toplanmış. Hünerli kedi elinde tepsiyle servis yapmaya başlamış.

Tam baş vezirin önüne geldiği zaman padişah sormuş:

“Ey vezir! Söyle bakalım, eğitim mi önemlidir, karakter mi?”

Vezir, padişahın sorusuna cevap vermeden önce, kaftanının altında hazır tuttuğu bir fareyi yere bırakmış.

Kedi, fareyi görünce tepsiyi attığı gibi farenin peşinden koşmaya başlamış. Altı aylık eğitim de boşa gitmiş.

Vezir, padişahın sorusuna cevap vermiş:

“Karakter önemlidir padişahım. Önünde bir fare gördüğünde her şeyi unutan bu kedi gibi, eline bir fırsat geçtiğinde çıkarının peşinde koşan, vatanını bile satan eğitimli fakat karakteri bozuk insanlardan da Rabbim ülkemizi korusun!”

GÜNÜN SÖZÜ

Evliliğin iki sonucu:

Eşiniz iyi ise mutlu, kötü

ise filozof olursunuz!