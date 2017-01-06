“Valkyrie Operasyonu” ve tutuklu öğrenciler

Operasyon Valkyrie, gerçek hayattan 2009 yılı yapımı politik gerilim, savaş filmidir. 2. Dünya Savaşı sırasında aralarında anlaşan bir grup Alman subayı, Adolf Hitler'e suikast düzenlemeye, savaşa son verme adına da güçlerini kullanmaya başlayıp gizli görüşmeler yürütür. “Valkyrie” adını verdikleri operasyon sonucu Nazi iktidarına karşı bir isyan başlatmayı başarırlar. Operasyonun başındaki Albay Claus Von Stauffenberg, her şeyi göze almaya hazırdır.

Darbe gecesi askerler “tatbikat” denilerek hükümet binalarını ele geçiriyor. Albay, generallere emirler yağdırır. Artık her şeyin sonuna gelindiği sırada, Hitler, suikasttan kurtulduğunu açıklar ve işler tersine döner. Albay Stauffenberg ve 13 arkadaşı kurşuna dizilir. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ifadeleri, iddianameleri okuduğumuzda, askerlerin önemli bir bölümü darbe olduğunun farkında olmadığını belirtiyor. Onlar tüm yaşananları “tatbikat” olarak biliyor. Tıpkı, “Valkyrie”de yaşananlar gibi. Şimdi, yargılama dönemine giriliyor. Sanık avukatlar, o filmi mutlaka izlemeli, benzerlikleri görmeli…

ÇAĞRI KODU: ÇELİK-11

11 Temmuz 2016 tarihinde, paraşüt eğitimleri için Kara Harp Okulu Komutanlığı'na (KHO) görevlendirilen ve darbe girişimi gecesi helikopterle Etimesgut'a taşınan 142 Hava Harp Okulu (HHO) öğrencisi Ankara-Sincan Cezaevi'nde tutuklu. Savcılık tarafından yürütülen hukuki sürece katkıda bulunulması ve kurumsal olarak elde edilen bilgilerin ortaya konulması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanı (HKK) Orgeneral Abidin Ünal'ın talimatıyla oluşturulan komisyon araştırmasını sonuçlandırdı.

Rapor, Adli Müşavir Albay Hakan Abban imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı. Adli makamların kararı nasıl olur bilemem ama bu rapor, tutukluları da, aileleri de rahatlatacaktır. Benzer bir durum, Yalova'da kampta bulunan öğrencilerin otobüslerle İstanbul'a götürülmeleri de var. Silah kullanmayan, hatta bazıları otobüsten bile inmedikleri anlaşılan öğrenciler de Silivri'de tutuklu.

Öğrenciler, HKK'nın 7 Temmuz 2015 tarihli emri uyarınca, KHO Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi için Ankara'ya getirildi. 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 04:30'dan itibaren “Çelik-11” çağrı kodlu S-70 helikopteri ile Ankara- Etimesgut 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na pistin inişe uygun olmadığı belirtilmesine rağmen üç seferde indirildi.

İnişlerinden sonra Hava Harp Okulu öğrencilerinin üzerleri ve valizleri arandı. Öğrenci ve kol komutanları bekleme salonunda gözetim altında tutuldu, yemekleri verildi. O gün “evci” izninde olanlar da getirildikten sonra öğrenciler 22 Temmuz saat 02:50'de Merkez Komutanlığı'na teslim edildi ve 142 öğrencinin tamamı tutuklandı.

SİLAH VE TEÇHİZATLARI YOK

11 Temmuz'da paraşüt eğitimi için Ankara Garnizonu'nda bulunan HHO öğrencilerinin, 2015 yılında planlanan paraşüt eğitimi faaliyeti için geldiği belirtilen öğrencilerle ilgili raporun sonuç bölümü şöyle:

– Öğrencilerin Ankara'ya getirilişlerinde uçak yük ve yolcu listesinde de, beraberlerinde de silah ve teçhizat olmadığı yer aldı.

– Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda cereyan eden olaylara ilişkin olarak yapılan idari

tahkikat raporunun HHO öğrencileri ile ilgili bölümünde; içtima alanında toplanan öğrencilere önce Etimesgut, sonrasında İstanbul'a intikal edecekleri söylendi.

– Öğrencilerin helikoptere binmek istememeleri ve bunun için direnç göstermesi üzerine Yüzbaşı K.B.'nin uzun telefon konuşmalarından sonra “talimat alındığını” ve “gidileceğini” söylemesi üzerine öğrenciler helikoptere bindi.

– Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na öğrencilerin götürülüşü sırasında beraberinde ve üzerlerinde silah, mühimmat, teçhizat yoktu. Yanlarında şahsi eşyaları, üzerlerinde uçuş tulumu ve spor ayakkabısı, az sayıda kamuflajlı eğitim elbisesi bulunuyordu. Bu üs komutanlığının kamera kayıtlarında da görüldü.

– Öğrenciler, yetkili birimlerin talimatlarına uyarak, kolluk kuvvetlerince götürülene kadar, herhangi bir olaya katılmadı.

– Hava Harp Okulu öğrencilerinin, darbe girişimine aktif katılımları söz konusu değildir. Öğrencilere nezaret eden rütbeli personelin direktifiyle Etimesgut'a götürüldü. Bu gidiş, darbeye katılım amacı taşımadığı mevcut belge, bilgi ve kamera kayıtlarından anlaşıldı.

Rapora göre 142 askeri öğrencinin durumu böyle. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın idari inceleme raporu, tutuklu öğrenciler için umut ışığı oldu.