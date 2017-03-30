Bir söylentinin analizi

Tanışmadım.

Medyasında çalışmadım.

Ama…

Haberi okurken içim burkuldu.

Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet'in 7 yıl 1 aylık cezası onandı.

Evet. Bir dönem Türkiye'nin en zengin işadamı hapse girecek.

Evet. Bir dönem dünyanın en zenginleri arasında gösterilen işadamı iş dünyasından uzaklaştırılacak.

Yıl, 2002.

Karamehmet; 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 87'nci zenginiydi.

Evet. Dünyanın en zengin ilk yüz kişisinden biriydi.

Yıl, 2015.

Karamehmet; 1.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 33'üncü, dünyanın 1605'inci zenginliğine düştü.

Dünyanın en zengin bin kişisinden biri değil artık. Yetmezmiş gibi, çöküş, 2016'da da devam etti. Oysa…

Sahibi olduğu Turkcell bile sadece Türkiye devi değil; Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Ukrayna, Kıbrıs ve Almanya mobil pazarına girmişti.

Ne oldu da Karamehmet, böylesine bir çöküşü yaşadı?

Peki. Benzerinin Uzan Ailesi'nin başına gelmesi tesadüf mü?

Kemal Uzan 2002 yılında, 1.3 milyar dolar servetiyle dünyanın 351'inci zenginiydi. Yok edildiler.

Türkiye'nin ulusal sermaye birikimi hangi küresel güçlere peşkeş edildi?

“Doğrudan yatırım” adı altında Türkiye'nin fabrika, otel, banka, madenler gibi yatırımları hangi global spekülatif sermayeye sunuldu?

2014 yılı itibarıyla ülkemizde yaklaşık 50 bin yabancı sermayeli şirket var. 916 adet yabancı firmanın da irtibat bürosu var.

Pazarın bu derece kontrolsüz açılması; ekonomik bağımlılık yaratarak Osmanlı'nın sonunu getiren 1838 Ticaret Anlaşması'nı anımsatıyor!

Mesele sadece bu da değil…

Hülleli satış

Mesele…

Sadece yerli sermayenin kör bir bilinçle küresel haydutlara yem edilmesi değil.

Karamehmet aynı zamanda önemli bir medya patronuydu.

AKP gözünü bu medyaya dikti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Karamehmet'in (şirketlerine ve) medyasına el koydu. Sonra tek tek sattı bunları. Örneğin…

Türkiye'nin en büyük dijital platformu olan Digitürk'ü Katarlı beIN Media Group'a verdi.

Diğerleri ise, iktidar yandaşlarına -üç kuruşa- “armağan” edildi!

Satışların tek ölçüsü vardı; AKP'nin yandaşı olmak!

Karamehmet medyasının; Akşam, Güneş gazeteleri, SKYTÜRK kanalı, Alem, Platin dergileri, Alem FM ve Lig Radyo “Erdoğan'a anam, babam, eşim çocuklarım feda olsun” diyen Siirtli işadamı Ethem Sancak'a verildi. Keza…

Ethem Sancak Uzanlara ait, Kanal 24 ve Star gazetesinin de sahibi edilivermişti!

Tüm bu satışlarda -satıp geri almak gibi- kafa karıştırıcı “ticari işlemler” yapıldı; sahip isimleri, şirket adları sürekli değiştirildi. Bu ticari hülleler “hukuki” bulundu.

Bin bir emekle oluşturulan milli sermaye darmadağın edildi.

Sonunda…

Ethem Sancak EsMedya'yı kurarak, Karamehmet ve Uzanlardan aldıklarını 2016 yılında bir çatı altında topladı.

Çok geçmedi. Medyada şu haberler çıktı:

– “Ethem Sancak medyadan çekildi!”

– “EsMedya el değiştirdi!”

İddiaya göre, “Milletin a…na koyan” EsMedya'yı satın almıştı.

Kimine göre, satış işlemleri henüz tamamlanmamıştı.

Peki. Ne oluyordu?

Şehzade-damat çekişmesi

Sabah gazetesi ve atv kanalını Dinç Bilgin kurdu.

TMSF el koydu.

Turgay Ciner'e verildi. Sonra…

Ciner'den alınıp Ahmet Çalık'a verildi.

Çalık'tan alındı ve Bitlisli işadamı Cemal Kalyoncu'ya ikram edildi. (17-25 Aralık Operasyonu'ndan sonra havuz medyası oluşturma görüşmeleri FETÖ tarafından sızdırılmıştı. Neyse.)

Bugün…

Sabah, Takvim, Yeni Asır, Fotomaç, atv, ahaber gibi medya organlarına sahip Turkuvaz Medya Grubu'nu (Erdoğan'ın damadı Bakan Berat Albayrak'ın ağabeyi) Serhat Albayrak yönetiyor.

Bu bilgiden sonra tekrar Ethem Sancak'a ve medyasına dönmek istiyorum.

EsMedya çatısı altında bulunan; Akşam, Star, Güneş, Kanal 24, SKYTÜRK 360 vd. kim yönetiyor?

Turkuvaz Medya Grubu'nu nasıl Serhat Albayrak yönetiyorsa, Es Medya'yı da İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar yönetiyor!

“Hadi anladık” diyorsunuz; “biri damadın ağabeyi Serhat Albayrak, diğeri Ahmet Bayraktutar kim?”

Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden en yakın arkadaşı.

Diyeceksiniz ki:

“Erdoğan'a aşık olduğunu söyleyecek kadar ona bağlı Ethem Sancak değil de, Bilal'in arkadaşı mı EsMedya'da daha iyi Erdoğan/Reis propagandası yaptıracak?”

Mesele sadece “daha iyi Reisçi olma” meselesi mi?

Demek ki…

Bir gün size, Osmanlı Sarayı'ndaki şehzadeler ile damatların çekişmesini yazmam gerekiyor! Çünkü, saray dıştan göründüğü gibi değildir!

Sahi, Bilal Erdoğan'ın son dönemlerde toplantılara katılıp konuşmalar yapması da dikkatinizi çekmiyor mu? Ben ilgiyle, beğenerek takip ediyorum. Neyse. AKP içindeki Pelikancıların kimleri örtülü olarak hedef aldığına filan girmeyeyim.

Nereden nereye geldik…

Malvarlığı çarçur edilen Karamehmet'in ayrıca hapse girecek olması canımı sıktı.

New York borsasına girmiş ulusal sermayenin göz göre göre yok edilmesine üzüldüm.

Meselem kişiler değil; iktidar hırsı uğruna ulusal sermayenin -hangi görüşten olursa olsun- siyasetçiler eliyle darmadağın edilmesidir. Oysa.

Mevzubahis olan vatan olmalıydı!

Biz ise, hâlâ damat-şehzade söylentileriyle uğraşıp duruyoruz!