S. Demirtaş’ın pastırması

Selahattin Demirtaş (d.1973)…
HDP eşbaşkanı… Milletvekili…
13 Kasım 2016 tarihinden beri hapiste…
Cezaevinde kendi hayatından kesitler sunduğu “Seher” adlı kitap yazdı.
Yazdıklarından şunu paylaşayım:
“İlkokulu Diyarbakır'da Yeni İlkokulu'nda okudum. Çalışkan, başarılı, hatta çok başarılı bir öğrenciydim. Ama en birinci değildim. Çünkü o kişi Bahir'di.(…)
Bahir'den hafızamda çok az şey kaldı, en çok hatırladığım ise bir gün okul sonrası birlikte eve doğru giderken yaşadığımız bir şeydi. Aç bitap bir şekilde dar sokaklardan eve doğru yürürken Bahir birdenbire, ‘Ooohhh, mis gibi pastırma kokusu geldi' dedi.
Ben de, ‘Ne kokusu, ne kokusu?' dedim.
– ‘Pastırma, pastırma' dedi.
– ‘Pastırma nedir lan?' dedim.
– ‘Oğlum, pastırma işte, et olan var ya' dedi.
– ‘Nasıl bi şe?' dedim.
– ‘Böyle ince ince, kokulu var ya işte' dedi.
– ‘Hahahaaa, pastırma nedir lan, ona pirzola denir' dedim. ‘Pastırma diye bi şe yoktur oğlum,' dedim. Yol boyunca Bahir'le dalga geçtim. Ama Allah'ı var, Bahir ne alındı ne de küstü, üstelemedi daha fazla…
Eve gelince kahkahalarla anneme anlattım. Annem de, ‘Oğlum, pastırma diye bir şey var' dedi. Kahkaham yüzümde donup kaldı.
Affet beni Bahir, bunu sana hiç söyleyemedim.
Cezaevine girdikten sonraki ikinci aydı galiba. Bir gece yataktan irkilerek uyandım. Saat sabahın dördüydü. Bir rüya görüyordum, rüyamda Bahir bana, ‘Pastırmayı unutma, pastırmayı' diyordu. İnanması gerçekten güçtü, uyanık mıyım, halen rüyada mıyım diye kararsız kaldım. Tam otuz beş yıl sonra Bahir arkadaşım o çocukluk haliyle, F Tipi hücrede rüyamda bana bir şey hatırlatıyordu…”
Peki…
Gelelim “pastırma hikayesini” neden yazdığıma…
İbrahim Kalın (d.1971)…
Bürokrat… Cumhurbaşkanlığı sözcüsü…
Pazar günü Hürriyet'ten gazeteci İpek Özbey'e röportaj verdi.
Şu sözleri dikkatimi çekti:
“Türkiye'de PYD-YPG'yi destekleyen, genelde kendilerine ‘sol' diyen çevreler var. Sormak istiyorum. Bu nasıl bir sol ki, Suriye'de Amerikan lejyoneri olmuş gruplar üzerinden solculuk yapıyor?
Amerika'nın parası, silahı, propagandasıyla desteklediği grup üzerinden güya ‘Rojava Devrimi' diye bir şey yaptıklarını söylüyorlar. Sol perspektif açısından çok ciddi bir paradoks, farkındalar mı bilmiyorum.
Zaman zaman bakıyorsunuz, sola ait olduğunu söyleyen çevreler, kendi zihinlerindeki eski devrimci fantezilerini PKK şiddeti üzerinden realize etmeye çalışıyorlar. Şiddeti romantize, estetize eden yazıları nasıl yazdıklarına insan gerçekten inanamıyor.
Eğer Marksist Leninist solcu bir perspektife sahipseniz bu Amerikan işbirlikçiliği ne?
İkincisi, PKK Türkiye'de Kürtlerin temsilcisi olmadığı gibi, PYD de Suriye'de Kürtlerin temsilcisi değildir. PYD-YPG ideolojisine bağlı olmayan, onların baskıladığı yüz binlerce Kürt var. PYG-YPG güzellemesini de Amerikan basını yaptı…”
“Sağcı” İbrahim Kalın bir hakikatin altını çizmiyor mu?
Selahattin Demirtaş benzeri solcular ise bir türlü bu gerçeği görmek istemiyor!
Aslında İbrahim Kalın bu sözleriyle “Bahri” rolünü üstleniyor; “solcu” Demirtaşlara “pastırmayı” anlatıyor.
Selahattin Demirtaşlar ise inatla “o pastırma değil, pirzola” diyor!
Alexander Pope bu durumu şu sözüyle açıklıyor:
“İnatçı bir adam fikirleri tutmaz, fikirler onu tutar.”
Selahattin Demirtaş…
Hâlâ “pastırmayı” bilmiyor…
Hâlâ “rüyada” olup olmadığının farkında değil…
Silivri Cezaevi'nde “Samizdat” kitabımı bitirince, Türkiye sol tarihi üzerinde çalışmaya başladım. (Hâlâ kaynakça toplar, okur, röportajlar yapıp, notlar alırım. Elbet bir gün yazacağım…)
Bu çalışmaya başlamanın sebebi, Ergenekon-Balyoz-Odatv operasyonları sürecinde çoğu solcunun tavrı oldu. Yapılanların emperyalizmin bir kumpası ve Cemaat'in aslında bir Gladio yapılanması olduğunu anlamıyorlardı!
Solcu aydınımız bitmiş tükenmiş haldeydi…
Kuşkusuz… Bu acıklı hal, yıllardır solu bozma gayreti içinde olanların başarısıydı.
Yıllar içinde kafalar karıştırıldı, sol pusulasız bırakıldı.
Pusula, teoridir.
Teorisiz, pratik olmaz/politik strateji olmaz.
Yani…
“Pastırmayı” tanımayana “pastırma kokusunu” duyumsatamazsınız; aldanır “pirzola kokusu” sanır!
Evet teorisizlik, hata yaptırır; (Ankara'nın göbeğinde PKK'nın patlattığı bombaya terör diyememek gibi) tutarsızlıklara sebep olur.
Sonuçta…
“Pragmatizm/faydacılıkla” yola çıkan “yeni mandacılar”, emperyalizm tarafından “elverişli piyona” dönüştürülüverir.
Örgüt isimleri fark etmez. Özünde (yapısı gereği gerici olan) emperyalizm emrindeki “tarikatlar”dır:
Birinin adı, FETÖ…
Diğerinin adı, PKK ya da PYD olur, fark etmez!
Sonları da benzerdir: Gün gelip savrulup çöpe atılırlar.
PKK/PYD için de “pastırma yazı” artık bitmek üzeredir.
Selahattin Demirtaş'a önerim:
Bu inziva sürecini iyi değerlendirip, “masalları” bırakıp hakikatle yüzleşmesidir!
Yani…
“Bahir”e pastırma gerçeğini söylemelidir; intiharını beklememelidir!