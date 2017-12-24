Mucizevi bir çay Kombu

Kombu çayı, Çinliler tarafından ‘Sonsuz Yaşam İksiri' olarak adlandırılıyor. Bundan yaklaşık iki bin yıl önce Uzakdoğu'da keşfedilmiş bir mucize olan bu çay, saymakla bitmeyecek faydalara sahip…



Bakteri ve mayalardan oluşan Kombu çayının içeriğindeki en önemli madde, adını taşıyan çay mantarıdır. Kombu mantarı, düz bir disk şeklindedir ve jelatine benzer bir zardan oluşur. Kombucha mantarının yaşam ortamı çay ve şekerden oluşan bir solüsyondur. Bu solüsyon içerisinde yaşar ve sürekli olarak ürer.

İşte özellikleri

Ülserin doğal ilacı

– Sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlayarak mide düzensizliklerini de giderir.

– Astım hastalarının tedavisinde etkilidir ve astım krizlerini yavaşlatır.

– Yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlar.

– Vücuttaki tüm salgı bezlerini ve hormon savunma sistemlerini uyarır.

– Vücudun PH dengesinin sağlanmasına yardımcı olur ve asit seviyesini düşürür.

Karaciğeri yeniliyor

– Kombu çayı içerisinde bulunan glukuronik asit vücutta biriken yabancı maddelerin ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu şekilde toksinlerin vücuttan dışarı atılması ve iç temizliğin yapılması sayesinde daha enerjik ve sağlıklı hissetmenize yardımcı olur.

– Karaciğer için çok faydalıdır. Sertleşen karaciğeri yumuşatır ve yenilenmesine yardımcı olur. Vücutta yarattığı detoks etkisiyle pankreas için olumlu etkileri vardır.

Kolesterolü dengeliyor

– Kalp atış ritminin düzenlenmesine yardımcı olur.

– Şeker hastaları için tedavi edici özelliği vardır. Kan şekerini dengeler ve şeker hastalığına iyi gelir.

– Alerjilerin hafiflemesine yardımcı olur ve zamanla alerji problemini ortadan kaldırır.

– Vücuttaki bakterilerle savaşır.