Hayır diyenlere rabbim şahit…

“Cemaatin ileri gelenleri, mensupları bugüne kadar ne getirdiler de bunu geri gönderdim, yapabileceğim ne varsa yaptım, rabbim şahittir, ne istediniz de alamadınız” diyen kimdi? Asrın liderimiz.

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Akp iktidara gelir gelmez “yurtdışındaki cemaat okullarını destekleyeceksiniz, ziyaret edeceksiniz, elçiliklerdeki resmi törenlere davet edeceksiniz” diye genelge yayınlayan kimdi? Abdullah Gül.

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İktidara gelir gelmez 23 Nisan'a alternatif olarak feto'nun Türkçe olimpiyatlarını kutlamaya başlayan, hatta ilk olimpiyatı kendi himayesinde yaptırarak, “milyonlarca insan şu anda gözyaşı dökerek bizi izliyor, bunların arasında birisi var ki, gurbette tek başına hüzünle bizi seyrediyor, televizyon başında bizi izleyen o güzel insana teşekkür borcum var” diyen kimdi? Bülent Arınç.

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“Türkçe sevgi dilidir, barış dilidir, Yunus'un dilidir, Mevlana'nın dilidir, aç herkese sineni aç, onun gibi ilaç diyen fethullah gülen hocaefendinin dilidir” diyen kimdi? Binali Yıldırım.

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Cemaatin hedefleriyle Türkiye'nin hedeflerinin “tamamen örtüştüğünü” söyleyen kimdi? Ahmet Davutoğlu.

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“Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış filan, bunlar kargaları bile güldürür” diyen kimdi? Akp'nin bakanı Hüseyin Çelik.

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“Bu yolu açan, bu ateşi yakan, bu fikri veren muhterem fethullah gülen hocaefendiye gönül dolusu saygılar gönderiyorum, kendisine çete diye hitap edilmesi büyük haksızlıktır, vicdansızlıktır” diyen kimdi? Akp'nin bakanı Bekir Bozdağ.

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Cemaat hakkında “faaliyetlerinin daha fazla arttırılması, daha yaygın hale getirilmesi, vatanseverlik görevidir” diyen kimdi? Akp'nin bakanı Numan Kurtulmuş.

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Cemaate yönelik suçlamalar hakkında “aynen 28 Şubat gibi, aynen 12 Eylül öncesi gibi senaryodur, derin devlet harekete geçti, cemaati döverek, cemaate saldırarak Türkiye'nin değişim yönünü etkilemeye çalışıyorlar” diyen kimdi? Akp'nin bakanı Süleyman Soylu.

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Cemaati savunarak “insan merkezli bir hizmeti esas alan insanlara ‘hizmetlerinizi durdurun' denir mi, aksine, teşvik edilir, desteklenir, elden ne geliyorsa o katkı sağlanır, bu gerçeği görememek ferasetsizliktir” diyen kimdi? Akp'nin bakanı Faruk Çelik.

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Feto'ya yönelik suçlamalar hakkında “şiddetle kınıyorum, daha ağır kelime kullanmamak için kendimi zor tutuyorum, hayatı insanlığa hizmetle geçmiş bir büyük zat için suçlamalarda bulunmak, son derece çirkindir, kara lekedir, fethullah gülen hocaefendi hayatının her döneminde tertemiz kalmış bir kişidir, kendisine şükran borçluyuz” diyen kimdi? Akp'nin bakanı Recep Akdağ.

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Feto için “gönül dünyalarını imar eden, bu hizmetlere öncülük eden, gurbetten sılaya gelme özlemi çeken büyüğümüze saygı ve şükran hislerimi ifade ediyorum” diyen kimdi? Akp'nin bakanı Suat Kılıç.

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“fethullah gülen hocaefendi son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerinden birisidir, evrensel Türk rönesansını başlatan Türk mucizesidir, Shakespeare gibi evrenseldir, ona düşmanlık edenlerin utanması gerekir” diyen kimdi? Akp milletvekili Hüseyin Kocabıyık.

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“Vicdanlı bir insan olarak diyorum ki, bu hizmetlerin durdurulmasını isteyeceğinize, gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz” diyen kimdi? Akp milletvekili Ahmet Gündoğdu.

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Fethullah'a Feto diyenleri azarlayarak, “terbiyeni takın, Fethullah Gülen'e feto diyemezsin, özür dile” diyen kimdi? Melih Gökçek.

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“fethullah gülen vatan hasretiyle dışarda yaşıyor, ona karşı yapılanlar cezasız kalmayacak” diyen, “fethullah gülen hareketine yönelik düşmanca tavırları hiçbir vicdan sahibi onaylamaz” diyen, “benim ümidim fethullah gülen okulları” diyen, “demokrasi kıvılcımı” diyen, “vizyoner lider” diyen, “Türkiye'nin övüncü” diyen, “hocaefendi barışçı, nazik, çok naif bir insan” diyen, “ceviz kadar beyni olanlar hocaefendinin büyüklüğünü anlayamaz” diyen kimdi? Yandaş medya.

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MHP yöneticilerinin kumpas kasetleri piyasaya servis edildiğinde, Devlet Bahçeli feto'yu suçladığında, feto'ya toz kondurmayarak… “MHP'nin fethullah hocaefendiye saldırısı, bana göre ihanet derecesindedir, hiç ahlaki değil, çok çirkin bir şey, yani hocaefendi işi gücü bırakmış da MHP'yle mi uğraşıyor, bir defa onun bulunduğu makam böyle bir şeye müsaade etmez, onun meşgalesi böyle bir şeye müsaade etmez, çok çok çirkin, çok ayıp bir şey, ben bunu ihanet derecesinde kınıyorum” diyen kimdi? Asrın liderimiz.

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Şimdi ne diyor?

“Hayır diyenler aslında 15 Temmuz'un yanındadır” diyor.

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Hepimizin komple ahmak olduğunu bile varsaysak… “Aslında” kimlerin kimin “yanında” olduğuna “rabbim şahit” değil miydi yahu?