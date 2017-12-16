Hayırsever Rıza’nın falı

Lay lay lom yaşarken aniden Jüpiter'in etkisi altına giren hayırsever Rıza bey, neyse halim çıksın falim diyerek tarot falı baktırmış, medyumlara filan sordurmuş.

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E hazır yılbaşı gelmişken, adettendir, ben de bi fal bakayım bari.

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Badem burcu…

Dönek burcu insanıyla iyi anlaşır, nereye çekersen oraya giden koyun burcu insanını pek sever.

İmam astrologlar tarafından yorumlanan helal burçtur, teleskopuna abdestsiz bakılmaz.

Yalaka gazetelerimizin burç köşelerine göre, galakside devamlı yükselen tek burçtur, asrın burcudur, kainatın burcudur. “Şeyh uçmaz, astrolog uçurur” lafı bunlardan çıkmıştır.

Bütün burçlar uluslararası Greenwich meridyeninin saat ayarını esas alır, bunlar Patek Philippe saatine göre ayarlar.

Herkes Kandilli rasathanesinden veri alır, bunlar Man adası rasathanesinden swift alır.

Vay efendim güneş tutulması olmuş, yok efendim ay tutulmuş, hikayedir, memleket ne kadar boka sarsın, bana mısın demezler, daima pozitif etkilenirler.

Merkür'e köprü yaptık derler, Neptün'e tünel yaptık derler, dünya'nın orasına koyarlar. “Eyyy asteroitler” filan diye gaz fırtınası yaratırlar, Plüton'da petrol bulduk derler.

Baktılar ki, andromeda'da işler iyi gitmiyor, kanun hükmünde kararnameyle yıldız haritasını değiştirirler, orion'u tutuklarlar, taurus hakkında soruşturma açarlar, balık burcunu sazan burcu yaparlar, aslan burcunu maymuna çevirirler, ikizleri en az üç yaparlar.

Uranüs'ün bu defa da teğet geçtiğine inanıyorlar ama, Mars'ın etkisi altına girip “iki Mars bir ters” olduklarının farkındalar… Süpernovaların kozmik bulutlarına göre, bu arkadaşlara üç vakte kadar yol görünüyor!

*

Takke burcu…

Bir dönemin “yükselen” burcuydu, rasathanelerin yatak odalarına teleskop yerleştirir, uzaydan gelen radyo sinyallerine böcek monte ederlerdi. “Yay burcu oğlak burcuna suikast düzenleyecek, akrep burcu koç burcunu sokacak” filan gibi, kendilerinden olmayan burçlara iftiralar atarlardı.

Herkes bunların burcundan olmak istiyordu, kendi burcunu bırakıp bunların burcuna geçenler terfi alıyordu, rütbe alıyordu, milletvekili oluyordu.

Bir nevi UFO'ydular.

Unidentified Feto Object.

Tanımlanamayan uçan takke yani…

NASA'ya “paralel” gidelim güneş sistemine sızalım falan derken, badem burcu insanıyla negatif ilişki içine girdiler, takke düştü, kel burcu oldukları ortaya çıktı.

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Liboş burcu…

Burç tutmazlar. Bir bakarsın postal burcundan, bir bakarsın takunya burcundan olurlar, işlerine hangi burç geliyorsa o burcun yörüngesine girerler, köprüden geçene kadar ayı burcuna dayı burcu derler.

Göz kırpa kırpa oradan oraya kayan yıldızlar misali, yanar döner bi yaradılışa sahiptirler.

Herkes uzaydaki zodyak takımyıldızlarına bakarken, bunların teleskopları devamlı saray rasathanesine çevrilidir.

Takım oyununu sevmezler, takımyıldızlarına girmezler, kuyruklu yıldız olmayı tercih ederler, daima iktidar burcunun kuyruğuna takılırlar.

Astrolojiyle değil, hastrolojiyle yorumlanırlar, köken itibariyle yavşak burcundan oldukları kanıtlanmıştır ama, istersen suratlarına tükür, daima pozitif yapıya sahiptirler, yarabbi şükür mizaçlıdırlar.

Hangi burcun yükseleni yükselirse yükselsin, bunların kıçı göğe erer.

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Molotof burcu…

Kandilli rasathanesinin verilerine itibar etmezler, Kandil rasathanesini dinlerlerdi. Pek moda burçtu. Entel burcundan olanlar molotof burcundanmış gibi görünebilmek için doğum tarihlerini bile değiştirirlerdi.

Venüs'ü güneş sisteminden koparacağız, özerk Venüs yapacağız, Venünistan yapacağız filan derken, kendilerini bi anda kara delik'te buldular.

Yalaka gazetelerimiz bir zamanlar bunların burcunu ballandıra ballandıra manşetlerden verirdi, bunların burcundan değilsen televizyona bile çıkarmazlardı, Venüs türküleri falan söyletirlerdi, şimdi artık uzay boşluğu muamelesi yapıyorlar.

OHAL rasathanesinin verilerine göre, şu anda molotof burcundan olduğunu söylemen bile suç.

*

Sosyal demokrat kova burcuyla, olan biteni kuzu kuzu seyreden kurt burcundan hiç bahsetmiyorum.

Meteorda bile hayat belirtisi olur, bunlarda olmaz.

Bunların burcundan olanlar kahırdan ölür, üç vakte kalmaz.

*

Koyun burcu…

(Çin takvimine göre)

Her zaman olduğu gibi, bu sene de sizin şanslı seneniz.

Yandaş astrologları dinleyip dinleyip, kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Hamdolsun ki bu burçtanım diyeceksiniz.

Müteahhit cengiz sayesinde aşk hayatınızda pozitif gelişmeler olacak.

Atmosferden daha fazla büyüyeceksiniz, galaksinin en yüksek milli geliri sizin olacak, enflasyonunuz meteor gibi düşecek, yerli ve milli uzay istasyonu yapacaksınız, nebulanın en az işsizlik oranı sizde olacak, çünkü, hem ay tutulması, hem güneş tutulması, hem de akıl tutulması halindesiniz.

Değil teleskop, Hubble versek nafile birader…

Satürn dünyaya çarpsa, haberiniz olmayacak, o vaziyettesiniz.

Dolayısıyla, boşverin siz yıldız falını filan…

Durmak yok, Oruç Baba'ya Zuhurat Baba'ya Telli Baba'ya devam.