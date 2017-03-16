Kanı bozuk öyle mi?

Mustafa Kemal Atatürk

Kendisini Allah'a, geriye kalan her şeyi kendisine borçlu olduğumuz insan.

Ali Fuat Cebesoy

Memleketin işgali sırasında İzmit'ten Ankara'ya ilerleyen İngiliz birliklerine ateş açarak, şimdiki adı Alifuatpaşa tren istasyonu olan mahalde durduran, Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlatan ilk komutan.

Mazhar Müfit Kansu

Osmanlı'nın valisiyken, bir eli yağda bir eli baldayken, sırtındaki paltosunu bile satıp, parasını milli mücadeleye katan yurtsever.

Ziya Gökalp

Taa 1891'de, Osmanlı'da lise öğrencisiyken “padişahım çok yaşa” yerine “milletim çok yaşa” diye bağırdığı için hakkında soruşturma açılan, Türk milliyetçiliğinin babası olarak anılan, şair.

Refet Bele

Ankara Hükümeti'nin temsilcisi sıfatıyla saltanatın kaldırıldığını Vahdettin'e tebliğ eden, İstanbul'u TBMM adına devralan, yokluklara asla teslim olmayıp, kilimlerden asker kaputu, gaz tenekelerinden ilaç kutusu, sapan demirlerinden kılıç yaptıran komutan.

Fevzi Çakmak

Osmanlı'nın genelkurmay başkanıyken, idam edilmeyi göze alıp, Anadolu'ya geçen, Dumlupınar meydan muharebesinden sonra TBMM tarafından mareşal ilan edilen yurtseverlik abidesi.

Hamdullah Suphi Tanrıöver

İstiklal Marşı'nı TBMM'de ilk okuyan edebiyatçı, öğretmen.

Kazım Karabekir

Padişahın “derhal tutukla” emrine karşı çıkarak, Mustafa Kemal'e “ben ve kolordum emrinizdeyim” diyen, milli mücadelenin kaderini değiştiren, Alçıtepe kahramanı.

Refik Saydam

Mustafa Kemal'le birlikte Samsun'a çıkan, tıp literatürüne geçen tifüs aşısıyla Kurtuluş Savaşı'nın tıbbi cephesini kazanan, hekim.

Fahrettin Altay

Yunan ordusunu denize süpürerek, 9 Eylül'de İzmir'e ilk giren, ilk yerli üretim Altay tankına adı verilen, efsane süvari.

Celal Bayar

İzmir işgal edilince dağa çıkan, Galip Hoca lakabıyla köy köy dolaşarak efeleri organize eden, köylüyü direnişe teşvik eden, Mustafa Kemal'in isteğiyle ulusal ekonomimizin temel taşı Türkiye İş Bankası'nı kuran, üçüncü cumhurbaşkanımız.

Şükrü Saracoğlu

İsviçre'de mis gibi yaşarken, ben burada tehlikeden uzak durayım, bakayım dalgama deme imkanı varken, İzmir işgal edilince yurda dönen, gemiyle kaçak olarak İzmir'e giren, ateşten gömleği giyip, milli mücadeleye katılan, Ege dağlarında efelerle birlikte omuz omuza vuruşan, köşeyi dönme imkanı varken, boğazından haram lokma geçmeyen, kirada yaşayıp, kirada ölen başbakanımız.

Fuat Umay

Şehit çocuklarına sahip çıkmak amacıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kuran, Türk mitolojisindeki çocukların koruyucu ruhu Umay'a atfen, Atatürk'ün isteğiyle Umay soyadını alan, istiklal madalyalı, hekim.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Mütareke basını'na karşı, hayatını ortaya koyarak, milli mücadelenin sesi olan, Anadolu Ajansı'nın kurucularından, yurtsever gazeteci, şair, romancı.

Yahya Kemal Beyatlı

Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Haşim'le birlikte dört aruzcular'dan biri kabul edilen, Türk edebiyatının baş aktörlerinden biri olan şair.

İsmet İnönü

İki kere gazi, milli mücadele kahramanı, genelkurmay başkanı, Mudanya Mütarekesi'ni imzalayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu Lozan Antlaşması'nı imzalayan, ilk başbakanımız, ikinci cumhurbaşkanımız, diplomatik dehasıyla memleketi ikinci dünya savaşından uzak tutmayı başaran, Türkiye'yi çok partili sisteme geçiren, demokrasi için kendi mutlak iktidarından kendi isteğiyle vazgeçen dünyadaki ilk ve tek lider.

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Bu isimler… 29 Ekim 1923'te TBMM'de Cumhuriyet'i ilan eden milletvekillerimizden bazıları.

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Hal böyleyken, ne diyor Akp'li belediye başkanı?

“İçimize kanı bozuklar, sütü bozuklar sızdı, 1923'te koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar, cumhuriyet kuruldu” diyor.

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İnsana bozuk kan için bile kalp lazım.

Kalpsizlik bu.

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Kanı bozuk insan illa ki vardır ama…

Kalpsizden insan olur mu?