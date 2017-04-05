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YILMAZ ÖZDİL
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YILMAZ ÖZDİL

Mustafa Kemal Atatekmillet…

5 Nisan 2017
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Bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz, bir Türk, bir adaya düşmüşler, Türk olanı “arkadaşlar bundan böyle fıkralarınızda bana Türk demeyin lütfen, tek milletli deyin” demiş.

*

Asrın liderimiz böyle izah etti çünkü.
“Türk demiyoruz…
Tek millet diyoruz” dedi.

*

Böylece ne olmuş oldu?
Tek milletiye cumhuriyeti.

*

Tek millet bayrağı mesela.
Tek millet hava yolları.
Tek millet milli takımı.
Tek millet lirası.
Uydumuzun adı neydi?
Göktekmillet uydusu.

*

Divan-ü Lügati't tekmillet.
Jöntekmilletler.
Tarihi de baştan yazacağız mecburen…
Batı Trakya tekmilletleri filan.

*

Tek millet kahvesi.
Tek millet mutfağı.
Tek millet lokumu.
Tek millet hamamı.
Tek millet filmi.
Tek millet sanat müziği.

*

Hem diyor ki…
Türk tipi başkanlık.
Hem diyor ki…
Türk demiyoruz.

*

Devlet Bahçeli nasıl söyleyecek bu saatten sonra Alparslan Türkeş'i?
Tekmilleteş diye mi?

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Yılmaz Özdil
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