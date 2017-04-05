Mustafa Kemal Atatekmillet…

Bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz, bir Türk, bir adaya düşmüşler, Türk olanı “arkadaşlar bundan böyle fıkralarınızda bana Türk demeyin lütfen, tek milletli deyin” demiş.

*

Asrın liderimiz böyle izah etti çünkü.

“Türk demiyoruz…

Tek millet diyoruz” dedi.

*

Böylece ne olmuş oldu?

Tek milletiye cumhuriyeti.

*

Tek millet bayrağı mesela.

Tek millet hava yolları.

Tek millet milli takımı.

Tek millet lirası.

Uydumuzun adı neydi?

Göktekmillet uydusu.

*

Divan-ü Lügati't tekmillet.

Jöntekmilletler.

Tarihi de baştan yazacağız mecburen…

Batı Trakya tekmilletleri filan.

*

Tek millet kahvesi.

Tek millet mutfağı.

Tek millet lokumu.

Tek millet hamamı.

Tek millet filmi.

Tek millet sanat müziği.

*

Hem diyor ki…

Türk tipi başkanlık.

Hem diyor ki…

Türk demiyoruz.

*

Devlet Bahçeli nasıl söyleyecek bu saatten sonra Alparslan Türkeş'i?

Tekmilleteş diye mi?