Mustafa Kemal Atatekmillet…

Bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz, bir Türk, bir adaya düşmüşler, Türk olanı “arkadaşlar bundan böyle fıkralarınızda bana Türk demeyin lütfen, tek milletli deyin” demiş.
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Asrın liderimiz böyle izah etti çünkü.
“Türk demiyoruz…
Tek millet diyoruz” dedi.
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Böylece ne olmuş oldu?
Tek milletiye cumhuriyeti.
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Tek millet bayrağı mesela.
Tek millet hava yolları.
Tek millet milli takımı.
Tek millet lirası.
Uydumuzun adı neydi?
Göktekmillet uydusu.
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Divan-ü Lügati't tekmillet.
Jöntekmilletler.
Tarihi de baştan yazacağız mecburen…
Batı Trakya tekmilletleri filan.
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Tek millet kahvesi.
Tek millet mutfağı.
Tek millet lokumu.
Tek millet hamamı.
Tek millet filmi.
Tek millet sanat müziği.
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Hem diyor ki…
Türk tipi başkanlık.
Hem diyor ki…
Türk demiyoruz.
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Devlet Bahçeli nasıl söyleyecek bu saatten sonra Alparslan Türkeş'i?
Tekmilleteş diye mi?