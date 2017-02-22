Nalıncı keseri

“Kedi” karikatürü çizen Musa Kart, iddianamesi bile olmadan 115 gündür hapiste tutuluyorken… “Kırmızı Kedi”yi kar maskeleriyle basıp, çekiçlerle saldıranlar, yakalanır yakalanmaz serbest bırakıldı.

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Ömrü boyunca karıncayı bile incitmeyen modacı Barbaros Şansal, apronda linç edilerek, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten hapiste tutuluyorken… “Tabanca”larıyla poz verip, bu silahlı fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayıp, “hayır diyenleri sokaklarda bekliyoruz” diye tehdit savuranlar, yakalanır yakalanmaz serbest bırakıldı.

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“Hayır” afişi yapıştıran gençler cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınıyorken, vapurda “hayır” şarkısı söyleyen gençler cumhurbaşkanına hakaretten savcılığa şikayet ediliyorken, “hayır” tweeti atan gençler cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanıyorken… Akp gençlik kolları başkanının, Cumhurbaşkanı Atatürk'e “kimse Türk demesin, Türk'e benzemiyor, orijinali Yunan” demesi, serbest.

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“Hayır” diyen CHP parti meclisi üyesi, gözaltına alınıyorken… Akp yöneticisinin “evet çıkmazsa iç savaşa hazırlanın” demesi, serbest.

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Türkiye'nin hiç tartışmasız en saygın hukukçularından, varlığıyla onur duyduğumuz anayasa hukuku profesörü Süheyl Batum “hayır” dediği için, hem dekanlığını, hem rektörlüğünü yaptığı üniversiteden atılıyorken… Yandaş rektörlerin “evet” demesi, serbest.

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“Hayır” diyen Meral Akşener'in konuşma yapacağı otelin elektrikleri bile kesiliyorken… Hukuken eşitlik ilkesine uymak zorunda olan televizyonların, eşitlik ilkesine uymaması, serbest… Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarına aykırı yayın yapan televizyonlara müdahale yetkisini lağvetmek, serbest… Hukuka aykırı yayınlara durdurma cezası verilmesini engellemek, serbest.

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“Hayır” diyenlere bizzat cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından “pkklı, fetocu, daeşli” deniyorken… Savcının biri “hayır diyenler pkk'yla aynı muameleyi göze alıyor” diye tehdit ediyorken… Yandaş ilahiyatçı “hayır diyenler şeytandır” diyorken… Akp grup başkanvekilinin, hepimizle alay edercesine “inanın bana, evet diyenlere büyük baskı var” demesi, serbest.

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Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bastırılan “sigaraya hayır” afişleri, “hayır” kelimesi nedeniyle yasaklanıyorken… Yüksek Seçim Kurulu il müdürünün “vallahi evet, billahi evet, tallahi evet” demesi, serbest.

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“Hayır” diyen gazeteciler, tarafsızlık ilkesini çiğnedikleri gerekçesiyle işten atılıyorken… “Evet” diyen gazetecilerin, tarafsızlık ilkesini çiğnemeden evet demeleri, serbest.

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Ve…

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Yarım asırdan fazladır bu memleketin sanatına emek veren Müjdat Gezen'in, ömrü boyunca kazandıklarını sanata bağışlayarak, 26 senedir tek kuruş almadan, binlerce sanatçı yetiştirdiği okulu, yobazlar tarafından benzin dökülüp, yakılıyorken…

Aradan 48 saat geçmesine rağmen kültür bakanı, milli eğitim bakanı lütfedip bir geçmiş olsun telefonu açmıyorken…

İstanbul valisi, büyükşehir belediye başkanı, devlet tiyatroları genel müdürü, şehir tiyatroları genel müdürü, hiç olmazsa sekreterleriyle haber yollayıp, geçmiş olsun demiyorken…

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Hâlâ “evet” diyebilen sanatçıların, aynaya bakıp utanmaları serbest!