Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü

1959'dan beri Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen ilk Vatikan temasları bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa Francesco ile görüştü. Bir saat süren görüşmede; Erdoğan'ın Papa'yla Kudüs sorunu başta olmak üzere birçok konuyu ele aldığı öğrenildi. Görüşmede Erdoğan, Papa’ya eski İstanbul’u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi’nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya temasları bugün başladı. Erdoğan az önce Vatikan'a geldi ve Papa Francesco ile görüşmesine başladı. Türkiye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celâl Bayar´ın 1959´daki ziyaretinin ardından Türkiye´den Vatikan´a bu düzeydeki ikinci ziyaret olsa da, iki devlet arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1960´tan sonra ilk olma özelliği taşıyan Erdoğan´ın tarihi ziyareti, Vatikan sınırları içinde ilk kez Türk bayrağının dalgalanmasına da neden oldu.

Yaklaşık bir saat süren görüşme Türkiye saati ile 13:15 sıralarında sona erdi. İki lider bir araya geldiğinde Erdoğan, “Bize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim,” derken ruhani lider ise “Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederim” diyerek karşılık verdi.

Erdoğan´ın İngilizce “How are you? (Nasılsınız?)” dediğini duyan gazeteciler, ancak Papa´nın verdiği karşılığı duyamadı. Selamlaşmanın ardından dünya genelindeki 1.3 milyar Katoliğin lideri olan Papa Franceso ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarayın Kütüphane Salonu´na (Sala della Biblioteca) geçti.

Gazetecilerin çıkmasının ardından odada sadece iki lider ve onların tercümanlığını yapan Erdoğan´ın Basın Danışmanı Lütfullah Göktaş ve Cizvit bir peder kaldı. Liderlerin yarım saat olarak öngörülen ve 24 dakika geç başlayan görüşmesi, çeviri süresi dahil yaklaşık 50 dakika sürdü. İkili görüşmenin ardından gazeteciler ve heyet salona tekrar alındı. Bu sırada iki liderin de keyifli olduğu gözlendi.

Liderler birbirlerine çeşitli hediyeler sundu. Erdoğan, İstanbul´un tasvir edildiği, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Boğaz´ın görüldüğü büyük çiniden yapılmış bir tabloyu Papa´ya sundu. Erdoğan Papa’ya ayrıca, Mevlana´nın “Mesnevi” eseri ile onun hayatını anlatan İtalyanca kitaplar hediye etti. Papa da Erdoğan´a, üzerinde barış meleğini, şeytanı boğarken tasvir eden bir madalyonu, “Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor” ifadesiyle hediye etti.

Papa ayrıca, Vatikan´daki Aziz Petrus Bazilikası´nı 1600´lü yıllarda gösteren bir gravür ile ekonomik adaletsizlik ve çevre sorunları hakkında yayımladığı genelgesi Laudato Si´yi ve Dünya Barış Günü için bu yıl yayımladığı “göçmenler ve mülteciler” temalı mesajı da hediye etti. Heyettekilerin salondan çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Papa´yla vedalaştı. Erdoğan çifti bu sırada ellerini kalplerine götürürken, Emine Erdoğan ruhani lidere “Nice to meet you (Sizi tanıdığıma memnun oldum)” dedi.

Salonda bulunan gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın Papa´ya, “Biz de sizden dua bekliyoruz” dediğini duydu ancak Papa´nın onun öncesinde ne dediği işitilemedi. Papa´nın, genellikle liderleri uğurlarken “Benim için dua edin” dediği biliniyor. Erdoğan, Papa’dan sonra, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile görüştü. Erdoğan çifti daha sonra Aziz Petrus (San Pietro) Bazilikası´nı ziyaret etti.

Çeşitli kolluk kuvvetlerine mensup 3,500 kişi ve nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik tehlikelere karşı uzman olan NBCR timleri de görev yaptı. Şehirde “yeşil bölge” ilan edilirken, Erdoğan´ın temaslar için bulunduğu bölgelerde gösterilere izin verilmedi.

Polis yetkilileri, Erdoğan´ı ve beraberindeki heyeti korumak için alınan bu tedbirlerin, Avrupa Birliği´nin (AB) kurucu anlaşması kabul edilen Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümünü münasebetiyle geçen Mayıs ayında bu kente gelen AB üyesi ülke liderleri ve AB kurumlarının başkanları için alınanlarla benzer olduğunu açıkladı. 27 lider ve üç kurumun başkanları, Vatikan´da Papa tarafından da kabul edilmişti.

Erdoğan daha sonra başkent Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile temaslarda bulunmak üzere Roma’ya geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa Francesco´nun bu sabah yaptığı ikili görüşmeye ilişkin Vatikan Şehir Devleti´nden resmi açıklama yapıldı.

Vatikan Basın Ofisi´nin açıklamasında, “samimi” bir ortamda geçtiği belirtilen görüşmede, iki liderin, ikili görüşmelerinde, “Türkiye´nin durumu ve bu ülkedeki Katolik azınlığın koşulları ve çok sayıda sığınmacıyı ağırlaması ve bunun getirdiği zorluklar”ın ele alındığı vurgulandı. Ortadoğu´da yaşanan gelişmelerin de liderlerin konuştuğu konular arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, “özellikle Kudüs üzerinde durulduğu, barışı desteklemenin ve insan haklarına saygı duyarak ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde diyalog ve müzakere ile bölgede istikrarın sağlanması gerektiğinin altının çizildiği” de belirtildi.

Erdoğan, Papa´nın ardından Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Dışilişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher ile de görüştü.

Törenle karşılanan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Papalık İkametgah Valisi Başpiskoposu Georg Ganswein tarafından karşılandı. Erdoğan’ın Papa Francesco ile görüşmesi Apostol Sarayı’nda gerçekleşti.

Papa Francesco ve Erdoğan’ın Kudüs sorunuyla birlikte Suriye, Irak ve mülteci sorunlarını da görüştükleri öğrenildi. Vatikan, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından iki devletli bir çözüm çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Papa'ya eski İstanbul'u tasvir eden 24 parçalı minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa Francis ile gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti. Papa Francis ise Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'a gerçekleştirdiği ziyaret 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Vatikan'a yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.