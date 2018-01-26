İngiltere’de yaşayan Türk kızın hayatı bir anda değişti

İngiliz Channel 4 kanalında yayınlanan Made in Chelsea adlı reality show programında rol aldıktan sonra, yeteneği ve güzelliği ile milyonların ilgisini çekmeyi başaran Türk kızı Funda Önal, İngiltere'nin en zengin iş adamlarından birinin oğlu olan Scott Sullivan'ın kalbini çaldı. Sullivan' evlenen Funda şimdilerde tüm dünyayı geziyor.

1981’de İngiltere Sheffield’de doğan Türk kızı Funda, ünlü olabilmek için bir çok reklamda, dizide figüranlık yaptı. Aradığı şöhreti de katıldığı Made In Chelsea Reality Show programında yakaladı ve hayatı tamamen değişti.

İngiltere ona “Türk güzeli” dedi



“Made In Chelsea” programına katıldıktan sonra İngiliz gazete ve televizyonlarda ‘Turkish Beauty’ (Türk güzeli) denilen Funda başta Brezilyalı sanılmıştı.

Gönlünü İngiliz iş adamına kaptırdı

Funda Önal, 2017 Ağustos’unda ani bir kararla İngiltere’nin en zengin iş adamlarından birinin oğlu olan Scott Sullivan’la evlendi.

Kendisine ait bir jet ile helikopter kiralama şirketi olan İngiliz damat, Türk eşiyle adeta dünyayı keşfe çıktı.

Kendisini bir anda peri masalının içerisinde bulan 34 yaşındaki Önal, şimdilerde lüks hayatının tadını çıkartıyor.

Funda, birkaç yıl önce genç müzik grubu Encore’un solisti Cairo Woodwood ile video klip çekiminde sergilediği cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.