SON DAKİKA! Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. Prag’da yakalanan terör örgütü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alıyor. Adalet Bakanlığı, Müslim'in iadesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Bir süre önce Çekya’ya kaçtığı ortaya çıkan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in bugün Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandığı açıklandı.

Terör örgütü PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim’in Prag’da olduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye, Müslim’in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulunmuştu. Salih Müslim’in iadesi için de Ankara işlemleri başlatırken Adalet Bakanlığı’nın Müslim’in iadesi için çalışma başlattığı belirtildi.

Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alıyor.

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TERÖRİST BAŞI SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep’te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul’da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır. (İHA)