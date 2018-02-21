Eti bitirdiler sıra şekere geldi

Ülke genelindeki 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı alan hükümete Et ve Balık Kurumu (EBK) uyarısı yapıldı. Şeker-İş Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının satılması halinde sonunun EBK gibi olacağını, fabrikaların kapatılıp değerli arsalarına AVM ve rezidansların yapılacağını söyledi. Gök uluslar arası şirketlerin fabrikaları önce alıp daha sonra kapatarak Türkiye’ye büyük zarar verebilecekleri uyarısında da bulundu.

Gök'ün dikkat çekiği EBK özelleştirmesinin ardından et kombinaları hızla kapatılıp değerli arsalarına AVM'ler yapılmış, bunun sonucunda özel sektörün insafına kalan besiciler üretimi bırakmak zorunda kalmış, ülke genelinde et üretimi hızla düşerken üreticiler büyükşehirlere göç edip işsizler ordusuna katılmak zorunda kalmışlardı. Başkan Gök, şeker fabrikalarının tıpkı eski EBK kombinaları gibi hem ekonomik hem de sosyal yönden kritik öneme sahip olduğunu, bu fabrikaların sonunun da aynı olacağını söyledi. Başkan Gök, bir çok şeker fabrikasının şehirlerde değerli araziler üzerinde olduğuna dikkat çekerken, “Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki bazı fabrikaların kapanması terörü, göçü hortlatır. Bu fabrikalar zaten sosyal amaçlı yapılmıştı” dedi.

DEV ŞİRKETLER ALIP KAPATIR

Başkan Gök, şeker fabrikalarının değerli arsaları dışında Türkiye'nin uluslar arası şeker kotasının düşürülmesi için de satın alınıp daha sonra kapatılabileceğini söyledi. Uluslar arası bir şirketin 3-4 şeker fabrikasını alıp, birkaç yıl işlettikten sonra kapatması halinde Türkiye'nin şeker üretim kotasının düşeceğini belirten Gök, “Türkiye'nin 2 bin 200 ton şeker kotası var. 14 fabrikası özelleştirmeye açılan Türkşeker'in kotası bin 404 ton. Örneğin ABD'li Cargill firması gelip birkaç fabrikayı alıp daha sonra da kapatırsa üretim ve kota düşer, sağlığa zararlı olan nişasta bazlı şekerin önü iyice açılır, halkımız NBŞ şekerine mahkum olur” dedi.

Gök, Almanya ve Fransa'nın AB'ye sonradan giren ve gelişmekte olan ülkelerin şeker kotalarını alıp pancardan şeker ürettiğine işaret ederken, bu ülkelerin nişasta bazlı şekere geçit vermediğini pancar şekerini tercih ettiğini belirtti. Nişasta bazlı şekerin Fransa'da sıfır, Almanya'da yüzde 1.5 kotayla kullanıldığını, Türkiye'de ise yüzde 15 kota hakkı tanındığını anlatan Gök, “Özelleştirme kararının Cargill'in istekleri doğrultusunda alındığını düşünüyoruz. Cargill belki de bu nedenle kapasitesini artırdı” diye konuştu.