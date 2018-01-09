PTT 1750 kişiyi işe alıyor

PTT AŞ. bin 750 kişiyi işe alacak. Peki başvuruda aranan kriterler neler? İşte PTT başvuru şartları.

PTT AŞ’ye bin 750 personel alımına ilişkin süreç başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre göreve başallama işlemleri tamamlanan ve güvenlik şartları olumlu olan adayların 8 Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

PTT BAŞVURU ŞARTLARI

-5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

-On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

-Atanacağı pozisyon için öğrenim şartını haiz olmak

-Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

-Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

-Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.