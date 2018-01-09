Taşeron işçiler dikkat! Bakanlık uyardı: Perşembe son gün!

Taşeron işçilerin kadroya alınması için son gün yaklaşıyor! 11 Ocak Perşembe gününe kadar başvuruda bulunmayan taşeron işçiler kadro şansını kaybedecek. Peki taşeron kadro için hangi belgeler gerekiyor? Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi süreci nasıl işleyecek? İşte taşeron işçileri ilgilendiren haberin detayları...

Taşeron işçiler için bakanlıktan son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır” ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu. Taşeron işçiler başvuru sırasında hangi belgeleri hazırlamalı? Güvenlik soruşturması veya arşiv formu nasıl elde edilir? Kamuda çalışan ve belediyede çalışan taşeron işçilerin başvuru formu ve bütün detaylar haberimizde…

2 Ocak itibariyle 10 gün sürecek, alt işveren işçilerimizin geçiş işlemleri başladı. Detaylı bilgi için; https://t.co/eB50kbjS1s pic.twitter.com/TckruhlMO9 — ÇSGB (@CSGBakanligi) 9 Ocak 2018

TAŞERONA KADRO BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON BAŞVURU FORMU

BELEDİYEDE ÇALIŞAN TAŞERON BAŞVURU FORMU

SGK Kaydı, adli sicil raporu, sabıka kaydı, fotoğraf, ve diploma örneği ile başvuruları kabul edilen işçiler, daha sonra yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Sınavda başarılı olanlar ise, güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu olarak çalışmaya devam edecek. Güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması için de formun doldurulması gerekiyor.



GÜVENLİK SORUŞTURMASI VEYA ARŞİV FORMU

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Güvenlik Soruşturması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama) olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

Arşiv Araştırması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

Alt işveren işçileri geçiş işlemleri için son başvuru tarihi 11 Ocak… pic.twitter.com/ccwjIl232B — ÇSGB (@CSGBakanligi) 9 Ocak 2018

TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO SINAVI NASIL OLACAK?

Çalışma Bakanlığı, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine açıklık getiren usul ve esasları yayımladı. Yeni esaslara göre, yazılı sınavlardan 100 üzerinden en az 50 puan alanlar kamuda kadroya geçecek. Sınavda 50 puanın altında kalanlara ise kadro verilmeyecek. Taşeron düzenlemesinin uygulama esaslarına göre, kamuya geçmek isteyen taşeron işçilerin 2 Ocak'tan başlayarak en geç 11 Ocak'a kadar başvurularını ilgili kurumlarına yapmaları gerekiyor.

Başvuru süresini geçirenlere kadro verilmeyecek. Dolayısıyla kadro için her bir işçinin başvuru yapması zorunlu tutuldu. Başvurular tespit komisyonu tarafından 20 Şubat'a kadar incelenip en geç bu tarihte ilan edilecek. İşçiler, ilanda bir hata varsa 23 Şubat'a kadar itirazda bulunacak. İtirazı kaçıran da kadroya giremeyecek.

SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Sınav soruları işçilerin iş alanlarından seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek. 50 puanın altında kalan işçilere kadro verilmeyecek. Aynı şekilde sözlü veya uygulamalı sınavları geçemeyenler de kadroya alınmayacak. Sınavın yazılı ve sözlü şeklinde yapılması halinde, işçinin yazılı sınavdan en az 50 puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması gerekecek. Sınavı geçen veya geçemeyen işçilerin isimleri yine internetten yayımlanacak, tebligat gönderilmeyecek.

TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru yapıp yayımlanan ilanlarda ismi bulunan taşeron işçileri 3 Mart ila 22 Mart tarihleri arasında sınava alınacak. Sınav yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilecek. Uygulanacak sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenecek. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi de mümkün olacak.

Sınav yeri, günü ve saati işçilere tebligatla bildirilmeyecek, kurumların internet sitesinden yayımlanacak. İnternet kullanmayan taşeron işçileri sınavı kaçırırsa kadro hayali de bitecek.