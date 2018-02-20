Ankara’da büyük koalisyon!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her partiden siyasetçiyi bir çatı altında buluşturdu. 12 ayrı partiden siyasetçi ile büyük bir koalisyon görüntüsü altında beraber yemek yedi. Akşener'in Point Otel’deki yemek davetine, MHP, AP, ANAP, AKP, DSP, HP-SHP, DYP, RP, FP, SP, BBP'li 300'ü aşkın politikacı katıldı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, yemek öncesi yaptığı konuşmada ”Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Bugün artık küfüre ve iftiraya değil zarif cümlelere ihtiyacımız var. Artık o zarifliği yakalamalıyız. Hepinizin fikirlerine değer veriyorum. Türkiye’nin konuşmaya ihtiyacı var eğer Türkiye konuşsaydı bugün Afrin dahil bir çok sorunu daha rahat çözerdik” dedi.

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YOĞUN KATILIM

12 partiden eski ve yeni politikacı, Akşener’in yemeğinde yer aldı. MHP’li eski bakanlar Agah Oktay Güner, Namık Kemal Zeybek, Enis Öksüz, Sadi Somuncuoğlu, Abdülhaluk Çay ile HP-SHP ve DSP’li eski bakanlar İrfan Gürpınar, Aydın Tümen, Suat Çağlayan da yemeğe katıldı. DYP ve ANAP’lı eski Bakanlar, Hamdi Üçpınarlar ve Ahad Andiçen’in yanı sıra Adalet Partili eski bakan ve politikacı Ali Naili Erdem de yemekte yer aldı.

MHP eski Milletvekili Cihan Paçacı ve Şevket Bülent Yahnici ile BBP eski Milletvekili Ökkeş Şendiller ve Esat Bütün, DSP’li Hasan Akgün ve Adil Aşırım, DYP ve AKP’li eski vekil Mehmet Dülger, RP-FP- SP ve AKP’li Ersönmez Yarbay, DYP’li Baki Tuğ da yemeğe katıldı. İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Ayfer Yılmaz, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da Akşener’e eşlik etti.

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HEPSİYLE EL SIKIŞTI

300’ü aşkın politikacı yemekte buluşurken, Akşener de yemek başlamadan önce masaları tek tek dolaştı ve tüm konuklarla el sıkışarak selamlaştı. Meral Akşener, yemek sırasında konuklarla sohbet de etti.