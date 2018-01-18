Banka çetesinin yöntemi polisi bile şaşkına çevirdi! Hollywood senaryosu gibi dolandırıcılık!

İstanbul Polisi, banka müşterilerinin internet hesaplarını ele geçirerek, 600 bin lira vurgun yapan çeteyi çökertti. Müşteri bilgilerini çeteye sızdıran banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce de benzer suçlardan yakalanan şebeke elebaşının ise cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Çetenin kurbanların parasını çalmak için uyguladıkları yöntem ise polisi bile şaşkına çevirdi. İşte dolandırıcılık filmlerinin senaryosuna taş çıkartacak olayın detayları...

İstanbul Polisini harekete geçiren olay savcılığa yapılan başvuru ile ortaya çıktı. Özel bir bankanın yetkilileri, bazı müşterilerine ait hesapların boşaltıldığını ihbar etmesi üzerine, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Siber Polisi olayın aydınlatması için çalışma başlattı. 2 farklı bankadan da benzer başvurular yapılınca soruşturma derinleştirildi.

33 MÜŞTERİNİN TELEFONLARI İPTAL EDİLMİŞ YENİ HAT AÇILMIŞ!

Siber Polisi, hesabı boşaltıldığı anlaşılan 33 müşterinin bilgilerini inceledi. Müşterilerin, hesapları boşaltılmadan önce, cep telefonu hatlarının iptal edildiği anlaşıldı. Aynı gün farklı bir numarada yeni hat çıkarıldığı ancak bu durumdan müşterilerin haberi olmadığı tespit edildi. Siber suçlarla mücadelede uzman olan dedektifler, telefon hatlarının kapatılması için gereken evrak ve müşteri bilgilerinin bankadan sızdırıldığı sonucuna ulaştı.

ERİŞİM SAĞLAYANLAR ÇEMBERE ALINDI

Ekipler, hesapları boşaltılan müşterilerle ilgili banka çalışanlarınca yapılan işlemleri sorguladı. Banka bilgisayarlardaki ‘Log’ kayıtlarına bakıldı. Yapılan incelemelerde, bazı şüpheli işlemler belirlendi. Araştırmalarla çember daraltıldı.

Banka çalışanları Hilal B. ve Eray A.’nın, hesapları boşaltılan müşterilerin bilgilerine gerekli olmadığı halde ulaştıkları anlaşıldı. İki bankacının takibe alınmasıyla başlayan çalışmada 39 şüphelinin ismine ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip çalışması, siber dolandırıcılık çetesinin yapısını ortaya koydu. Çete elebaşının ise polisin tanıdığı bir isim olduğu anlaşıldı. Şüphelinin 2006 yılında benzer suçlardan yakalanan Osman Ö. olduğu tespit edildi.

İSİM FARKLI AMA KİMLİK GERÇEK!

Çete elebaşı Osman Ö. ve 2 bankacının da aralarında bulunduğu 39 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şebeke liderinin üzerinde Emrullah Y. adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı ele geçirildi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Osman Ö. üzerindeki kimlik polis ekiplerinin şaşkınlığına sebep oldu. Şüphelinin üzerindeki kimlikte değişiklik yapılmadığı ve nüfus dairesinden alındığı tespit edildi. Çete elebaşının gerçek olan kimliği sahte belgelerle aldığı anlaşıldı.

SAHTE HAT İÇİN DUBLÖR

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanınca çeteyle ilgili ayrıntılar da bir bir ortaya çıkarıldı. İddiaya göre, şebeke üyeleri, önce banka görevlilerinden, müşteri bilgilerini aldı. Daha sonra bu bilgiler kullanılarak sahte kimlikler çıkarıldı. Hesabı çalınan kişilere benzeyen ve yaşları yakın olan bazı kişiler çeteye dahil edildi. Dublör gibi kullanılan bu kişiler, sahte kimlikle, cep telefonu bayilerine gitti. Hesabı boşaltılacak banka müşterisinin SİM kartı iptal edilerek aynı isme yeni hat çıkarıldı. Hat değişikliği sebebiyle banka müşterilerinin internet ve telefon bankacılığı hesapları otomatik olarak bloke oldu.

KEKEME ELEBAŞI

Bu adımdan sonra devreye Osman Ö. girdi. Osman Ö., bankaların müşteri hizmetlerini aradı. Hat değişikliği yaptığını söyledi. İnternet ve telefon bankacılığının yeni numarası üzerinden güncellenmesini istedi. Müşterileri hizmetleri görevlilerinin güvenlik sorularını ise 2 bankacının temin ettiği belgeler sayesinde aştı. Kekeme olduğu öğrenilen Osman Ö.’nün bu işlemleri tutulmadan yapabilmesi polis ekiplerini bile şaşırttı.

PARA ÇEKENLER KAMERADA

Şebeke elebaşı, elde ettiği hesaplardaki paraları, internet üzerinden kendi adamlarına havale yaptı. Paraların çekilmesi aşamasında ise üçüncü kişiler kullandı. Şüphelilerin ATM’lerden para çekme anları güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı.

600 BİN LİRA

Siber Polisi’nin tespitine göre, çete bu yolla 600 bin lira vurgun yaptı. Yeni tespitlerle bu rakamın artabileceği belirtildi. Araştırmalar, çetenin para paylaşımını da ortaya koydu. İddiaya göre, dolandırıcıların elebaşı, haksız elde ettikleri paranın yarısını aldı. Sonraki en büyük pay ise bankacıları bulan aracıya verildi. Aracı bu parayı 2 banka çalışanıyla paylaştı. Dublör ve paraları çeken diğer çete üyeleri ise küçük paylarla yetindi.

22’Sİ TUTUKLANDI

Siber Polisi’nin ikinci kez yakaladığı Osman Ö. ve çete üyeleri, Emniyet’teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çete elebaşı başı vr banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 13 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.