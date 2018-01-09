Erdoğan’dan ilginç Vida değerlendirmesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni transferi Vida için ilginç bir açıklama yaptı. Erdoğan, "2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. Beşiktaş Hırvatistan Milli Takımının çok önemli oyuncusu olan Domagoj Vida transfer oldu. Bu önemli bir ithalattı. Hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvat mevkidaşı Kitaroviç ile kapsamlı ve yararlı bir görüşmenin yapıldığını kaydetti.

“GEREKLİ DESTEĞİ SUNACAĞIZ”

Erdoğan:” Balkanlarda barış ve refahın yaygınlaştırılmasında Hırvatistan ile olan işbirliğimize önem veriyoruz. Gerek ticaret hacmimizin gerekse karşılıklı yatırımların artırılmasını arzu ediyoruz. Ekonomik ve ticari işbirliğimizin ülkelerimizin gerçek olanaklarını yansıtacak düzeye yükseltilmesi için ortak iradeye sahibiz. Hırvatistan’da özellikle turizm, bankacılık, yenilenebilir enerji sektöründe başarıyla faaliyet gösteren firmalarımız var. Önümüzdeki dönemde daha çok Türk firmasının yatırım yapmasını umut ediyoruz gerekli desteği sunacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerimizin iş birliği alanlarını araştırmaları konusunu değerlendiriyoruz. 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan ile AB konularında işbirliği yollarını artırma üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk. Ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. Kudüs meselesini de değerlendirdik. Hırvatistan’ın önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu inanıyorum ki yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir. Terörle mücadele konusunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile etraflıca ele aldık” diye konuştu.

“İTHALAT YAPTIK, VİDA TRANSFER OLDU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Beşiktaş’ın transfer ettiği Hırvat oyuncu Domagoj Vida’ya da değinerek, “2017’nin sonunda Hırvatistan’dan çok ciddi bir ithalat yaptık. Beşiktaş Hırvatistan Milli Takımının çok önemli oyuncusu olan Vida transfer oldu. Bu önemli bir ithalattı. Hayırlı olsun” dedi.

“TÜRKİYE’NİN AB YOLUNDA OLMASI HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR”

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. “AB üyeliği konusunda Türkiye’yi destekleyen açıklamalarınız var. Bu süreçte AB’nin Türkiye’yi uzun süredir kapıda bekletmesi ne kadar doğru ve adil ? ” sorusunu Kitaroviç, şöyle cevap verdi:

“3 Ekim 2005’te Türkiye’nin AB ile müzakereleri başladığında Hırvatistan heyetindeydim. Bu müzakere sürecinin ne kadar zorlu olduğunu ne kadar adil davranılmadığını hissettirebileceğini biliyorum. AB ve Türkiye arasındaki ilişkinin geleceğinin bağlamının tanımlanması açısından sizin karar vereceğiniz bir durum ama Türkiye’nin AB yolunda olması AB açısından hayati öneme sahiptir ve AB’nin faydasınadır.”