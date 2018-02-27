İstanbul Metrosu’nda korkunç olay!

İstanbul'da bu akşam İTÜ Metro İstasyonunda kötü bir kaza yaşandı. Akşam iş çıkışı evlerine gitmek isteyen bir kişi yürüyen merdivenlerin içine düştü.

İstanbul’da bu akşam İTÜ Ayazağa metro istasyonu girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durup çalışması üzerine, merdivende bulunan bir kişi kopan basamakların arasından oluşan boşluğa düştü. Merdivenlerin aniden durup çalışması üzerine yaşanan olayda vatandaşların çığlıkları arasında olay yerine polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye çağrıldı ve düşen kişiyi kurtarmak için itfaiye basamakları kesmeye başladı. Düşen kişinin isminin Mehmet Ali Eriç olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olay yeri paravan ile çevrilerek basının görüntü almasına izin verilmedi. İLGİLİ HABER İstanbul metrosunda yürüyen merdiven arızaları bezdirdi SOZCU.COM.TR UYARMIŞTI İstanbul’da metro istasyonlarında yaşanan yürüyen merdiven arızalarını sözcü.com.tr bugün manşetine taşımış konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’ya şikayetini iletmişti. Ali Özgür İNAN / İSTANBUL