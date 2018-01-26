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Son dakika! Kırıkhan’a havan topu mermisi, Reyhanlı’ya roket atıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca atılan 2 havan topu mermisi düştü. Aynı saatlerde Reyhanlı'yaysa roketli saldırıda bulunuldu.

21:4926 Ocak 2018
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Son dakika! Kırıkhan’a havan topu mermisi, Reyhanlı’ya roket atıldı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesine, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca atılan 2 havan topu mermisi düştü. Aynı saatlerde Reyhanlı'yaysa roketli saldırıda bulunuldu.

Suriye topraklarından terör örgütü PKK/YPG’li teröristler tarafından atılan iki havan topu mermisi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Yalankoz Mahallesi yakınlarında boş araziye düştü.

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Patlamayla birlikte şarapnel parçaları, çevredeki bazı evlere isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evlerde küçük çaplı hasar meydana geldi.

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REYHANLI’YA ROKETLİ SALDIRI

Aynı saatlerde terörlerin ateşlediği bir roket ise Reyhanlı ilçesinde boş araziye düştü. Patlamaların ardından her iki bölgeye de güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, bölgede inceleme yaptı. DHA

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Son güncelleme: 01:4027.01.2018
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