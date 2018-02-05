Hollanda’dan son dakika kararı! Ankara Büyükelçisi’ni geri çekti! Türkiye ile Hollanda arasında ne olmuştu?

Bir yıldır maslahatgüzar seviyesinde seyreden Hollanda-Türkiye ilişkileri yeni bir krize dönüştü. Hollanda açıkladığı son dakika kararına göre Ankara Büyükelçisini resmen geri çekti. Hollanda hükümeti, Ankara'daki Hollanda Büyükelçisi'ni geri çekme, Türkiye'nin Lahey'deki Büyükelçisi'ne de "izin vermeme" kararı aldı. Hollanda hükümetinin bu kararı resmen, Lahey'deki Türk Maslahatgüzarına da bildirdi. Hollanda Türkiye arasında neler yaşanmıştı? İşte ayrıntılar...

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişki düzeyini düşürme kararını, resmi internet sitesinden de duyurdu. Dışişleri Bakanı Zijlstra adına yapılan resmi açıklamada, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizi çözmek için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi; “Hollanda hükümeti, Mart 2017’den beri Türkiye’de görev yapmasına izin verilmeyen Hollanda’nın Ankara Büyükelçisini resmen geri çekme kararı aldı. Hollanda’nın artık Türkiye’de bir Büyükelçisi olmaması nedeniyle de, Türkiye’nin Hollanda’ya yeni bir Büyükelçi atamasına izin verilmeyecektir. Bu mesaj, Lahey’deki Türk Maslahatgüzarına da resmen iletilmiştir. Bu durum, Türkiye ile yapılan görüşmelere de bir duraklama getirmektedir.”

TÜRKİYE İLE HOLLANDA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yılın Mart ayında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, referandum çalışması için gittiği Hollanda’da, sınırdışı edilmiş ve Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik kriz yaşanmıştı.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij, Ankara tarafından “bir müddet Ankara’ya dönmemesi için” uyarılmıştı. Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, bir yıldır fiilen maslahatgüzar seviyesinde seyrediyordu.

BAKAN KAYA BÖYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

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