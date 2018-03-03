Sekiz aydan fazla olmuş…

Arada anahtar deliğinden bakar gibi baktım memlekete…

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Yaz ortaları…

Din ve ahlak derslerinden Atatürk'ü çıkarttılar…

Tayyip Erdoğan'ı koyacaksınız oraya…

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İmamlar nikah kıymaya başladı… İlk resmi nikahı kıyan imam “Benim sekiz çocuğum var, siz de yapın” dedi…

İlahiyatçı ise “Soyunmadan sevişin, yoksa aranıza şeytan girer” dedi ki, onca çocuk yapacaksan, zaman kazanmak bir bakıma…

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Dün astronot yetiştirmeye karar verdiler, “Şimdi sıra uzaya gitmeye geldi” diyen TÜBİTAK, yerli astronot için düğmeye bastı…

Üfürdün mü gidiyorsun…

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Televizyonda Devlet Bahçeli konuşuyor…

“En önde ben giderim, haddini bil ey gafil…” diyerek havaya şaplak patlattı…

Bahçeli atmosfere tokat salladığında, nedense ayaklarının yerden on santim kadar kesildiğini düşünürüm…

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İktidarın yeni sözcüsü…

Muharrem İnce'ye karşı, İbrahim Kalın…

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Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü yapıyor bugün…

Ankara'dan İstanbul'a doğru, arkasında belki iki-üç milyon cesur-yürekli insan var… Götürüp Maltepe meydanına bıraktı onları…

Bak yine yanlış yön…

Ankara'ya yürüyecektin…

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Afrin Harekatı başladı…

Cumhurbaşkanı kamuflaj elbise giydi… Kamuflaj gözükmemek için giyilmez mi?..

Bu giydi ki herkes görsün…

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Genelkurmay, askerin yemek duasını değiştirdi… Duada “Tanrı” yerine “Allah” denilmesi kışlalara bildirildi…

Arkasından karavana yiyen askerler zehirlendi, yüzlercesini hastanelere taşıdılar…

Eşek eti yedirmişler…

Her saçmalıkları bir şekilde yüzlerine vuruluyor…

Allah, Tanrı'dan razı olsun…

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AKP MKYK üyesi “Beğenin beğenmeyin, yeni bir devlet kuruluyor” dedi…

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Merak etme Türkiye…

Hastalıktır bu…

Yeneceğiz…