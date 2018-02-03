O son birayı içmeyecektin!

Bak beyim, sana iki çift lafım var” diye söze girmişti Yaşar Usta… Paran var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana şikâyet etmek?

Türkiye'nin en büyük bira üreticisinin sahiplerinden Tuncay Özilhan; “Bira satışı düşüyor ama tüketim konusunda emin değilim. Bunun nedeni de evde bira yapımının artması. Çok ucuza alınan cihazlarla evde bira yapılıyor. Bugün 7.5 liralık biranın 4 lirası vergi. Evde bira üretimi vergi kaybına da neden oluyor. Bu konudaki görüşlerimizi yetkililerle de paylaştık” demecini verdi.

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Peki, biz bu açıklamayı neresinden tutacağız? Benim açıklamadan anladığım; “evde bira üretimi vergi kaybına neden oluyor, yetkililer müdahale etsin!”

“Vergiler çok yüksek, bu durum devletin vergi kaybına da yol açıyor. Düşürün şu vergileri…” mi demek istedi acaba? Lakin söyledikleri ortada!

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İstediyse de bunu doğrudan hükümete söyleyemedi! Saçma sapan bir yerden konuya girdi. Çıkıp açık açık 7.5 liralık biranın 4.5 lirası vergi, “ayıptır yahu” diyemez miydi? Gitti evde bira yapanları devlete şikâyet etti!

Bira satışlarının yüzde 5.7 düşmesini evde bira yapımına bağladı. Milletin içtiği biradaki üç kuruşa mı göz dikti? Akıl var mantık var. Türkiye'de kaç kişi evde bira yapıyordur? Dünyada en çok evde bira yapılan Amerika'da bile bu oran yüzde 1'in altında!

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Zaten tekel gibisin… Tamam, son yıllarda biraz pazar kaybettin. İyi de sen müşterini şikâyet ettin. Şikâyet edeceksen vergi konusunda da hükümeti kızdırmayayım diyeceksen, reklam yasağından şikayet et.

Festival, konser ve etkinliklere sponsor olamamaktan dolayı sitemini bildir. Akşam 22'den sonra alkol satış yasağından bahset. Baskılarla kapatılan veya alkol satış izni verilmeyen mekânları anlat…

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Emin ol ki; “Evde bira yapıyorlar ama” diyorsan, çok değişik çalışıyordur kafan… Sahibi olduğunuz holding hamburger de satıyor. Evde hamburger yapan da vergi vermiyor. Belli ki şikâyet sırası ona geliyor.

Millet evinde yemek yiyor, restoranların cirosu düşüyor. Evde uyuyanlar var oteller boş kalıyor. Vergi kaybı oluşuyor! Zaten İktidar vergi koymak için yer arıyor.

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Kendi sigarasını sarmasın diye sigara kâğıdına vergi getirdi. Kendi içkilerini üretmesin diye satılan alkolün içine tat bozucu eklendi. Yaparsan içkini, içersin zehir gibi… Bir bira eksikti… Aman diyeyim şirketin kârı geriledi!

Kendisini yerli araba yapacak beş babayiğitten biri olarak atıldı. O kadar para yatırdı. Vergiyi koyanlara kızamadı. Şimdi de İktidardan küçük bir ricası olmasın mı?