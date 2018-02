Ocağa kondu, altına kuru odun sürüldü: Ateş iyice tutuşsun diye yellemeler, üfürmeler başladı. Oy pusulaları mühürsüz olsun. Sandık kurulu başkanı dururken vatandaşa polis çağırma yetkisi verilsin. Kurul başkanı, devlet memurlardan atamayla görevlendirilsin ve özellikle, sayın adalet ve iç işleri bakanlarımızın gözünün içine bakan memurlardan seçilsin.

Böyle laflar!

Daha neler!

Küçük ayrıntılar.

Aslında, “Asrın tuzağı” kuruluyor. Onu gizlemekteler. Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli için “barajı sıfırlayacak” fakat diğer partiler, özellikle Saadet Partisi, HDP, İYİ Parti, Vatan Partisi, TKP ve kim seçime katılacaksa diğerleri için “yüzde 10 barajını” devam ettirecek. CHP'nin bir baraj sorunu yok, yüzde 25 oyu zaten değişmiyor.

Asıl tuzak CHP'ye kuruluyor.

* * *

“Erdoğan- Bahçeli ikiz ittifakı” karşısında CHP, İYİ Parti, Saadet, HDP “dördüz ittifakı” kurmaya zorlanıyor. Kuramaz da parça parça seçime giderlerse; “iç dont-dış dont sistemleri” çalışacağından Erdoğan'ın partisi AKP, seçimde aldığı oyun karşılığı olan milletvekili sayısından daha fazla vekil çıkartacak. Bahçeli'nin partisi MHP, ne kadar oy aldıysa onun karşılığı milletvekili sahibi olacak ama “yüzde 10 barajı nedeniyle sandığa gömülmekten kurtarıldığından dolayı Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükran borcunu ödemek” için Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenini “Tayyip Erdoğan'a oy atmaya” çağıracak ve böylece birinci turda “Reis seçilmiş” olacak.

* * *

Mimarlığını Erdoğan ile Bahçeli'nin birlikte yaptığı İttifak Yasa Tasarısı Meclis'e sunuldu.

Buna göre:

Seçim günü gelecek.

Seçmen gidecek pusulada kendi partisinin amblemi altında içinde “evet” yazılı daireye mührünü atacak. İttifak yapmış partilerin oyları toplanmayacak. Herkesin aldığı oy kendine yazılacak fakat “ittifak yasası gereğince” yüzde 10 barajını geçmeye yetmeyecek az oy alan ittifak ikizi parti de barajı geçmiş olacak.

Yasa bunun için çıkıyor.

Yasanın özü:

Bahçeli'ye sıfır baraj.

Erdoğan'a ilk turda zafer.

* * *

Madem Bahçeli'nin partisi için “ittifak yasası” ile barajı sıfırlıyorsun, o zaman, baştan “adaletli ol- demokrat ol-demokrasiye saygılı ol- çoğulculuğa hürmetli ol” demek gerekir. Her parti için barajı baştan sıfırla.

Adaletli olsun.

Demokrasi kazansın.

Çoğulculuk ilerlesin.

Tek adamlık kontrole alınsın. Meclis'te her görüşün, her kimliğin, her kesimin temsilcisi partisi ve onun milletvekilleri olsun. Zaten “tek adamlı başkanlık sisteminde” Meclis'in tartışma ortamı yaratmaktan başka fazlaca bir yetkisi yaptırımı kalmıyor.

Üstelik söz verilmişti.

Baraj sıfır olacak denmişti.

Şimdi yeni milletvekili seçimine giderken “baraj sıfır olacak” dense böyle ittifaklara, mühürsüz zarf da olur demelere, üfürmelere, yellemelere gerek kalmayacak.

* * *

Bahçeli ve Erdoğan, asrın tuzağını kurdular. Çıkartacakları ittifak yasası ile CHP'yi özellikle HDP ile ittifak yapmaya zorluyorlar. CHP'nin baraj sorunu yok fakat HDP'nin olabilir. CHP'nin sosyal demokrat vicdanı ve çoğulculuk ilkesine olan saygısı HDP ile ittifaka geçit verir. Ancak CHP, HDP ile ittifak kurmanın düşüncesini bile söylediği anda Bahçeli ile Erdoğan iki koldan halka dönüp; “vatanın toprağı bölünmesin diye canlarını veren şehitlerimize Amerikan silahıyla saldıranların temsilcilerini Meclis'e taşıyor” diye yıkıcı, yok edici propagandaya başlayacaklar. CHP, vicdanı ile gerçek arasına sıkışsın diye bu tuzak kuruldu. Bu tuzağı İYİ Parti Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu boşa çıkarabilir.

Tuzağı halka anlatabilirler.

Tarihi bir adım olur.