Sefalet ve mutluluk!

Sevgili okurlar… Medyamızın yüzde 85'i iktidarın denetimi altında… Bazı yayın organları çıkar sağladıkları için, bazıları da gönüllü olarak iktidara yalakalık yapıyor, yağlıyor, ballıyor. Onlara bakacak olursanız, ülkede her şey harika, her şey ballı börek…

Keşke öyle olsa ama, gerçek böyle değil tabii ki…

O yayın organlarında olumsuz haberleri göremezsiniz… Hep iktidara yağ çeken yazılar ve haberlerle doludur sayfaları…

Hafta içinde düzgün gazetelerde şöyle bir haber vardı:

“Sefalette 5'inci sıradayız!”

Yandaş gazetelerde yer almayan bu haber, içinde bulunduğumuz dereceyi gösteriyordu:

Sefalette Dünya 5'inciliği!

Acı ama gerçek: Amerikan kaynaklı Bloomberg'in “Les Miserables Endeksi” açıklandı.

Les Miserables “Sefiller” demek. Victor Hugo'nun dünyaca ünlü eserinin adı da “Les Miserables – Sefiller”dir.

* * *

Yükselen işsizlik, artan enflasyon, hızla hissedilen pahalılık… Bunlar “Sefiller Endeksi”nin en önemli parametreleri…

Dünyanın en sefil ülkesi geçen yıl ki gibi yine Venezuela oldu. İkinci Güney Afrika, üçüncü Arjantin, dördüncü Mısır, beşinci ise Türkiye.

Türkiye, komşu Yunanistan ile sefillikte 5'inciliği paylaşıyor. İki ülkenin puanı da 20,6.

Yedinci sırada Ukrayna, 8'inci sırada İspanya, 9'uncu sırada Brezilya ve 10'uncu sırada Suudi Arabistan yer alıyor.

* * *

Bizimkiler hâlâ refah nutukları ata dursun durumumuz ne yazık ki böyle…

95 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç böylesine üzücü bir duruma düşmemiştik.

Ülkeyi yönetenler pembe tablolar çizmeye devam ediyor ama masallarla karın doymuyor.

Gelelim dünyanın en mutlu ülkelerine:

İlk üç sırayı Uzakdoğu ülkeleri alıyor:

1-Tayland, 2- Singapur, 3- Japonya.

Daha sonra İsviçre, Tayvan, İsrail ve İzlanda geliyor.

İlk 10 arasında yer alan diğer ülkeler: Norveç, Güney Kore, Danimarka ve Hong Kong.

En mutlu 10 ülkeden 6'sının Asya kıtasında yer alması herhalde tesadüf değil. Çalışıyor ve kazanıyorlar.

Yargıya ağır baskı!

Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in jet hızıyla serbest bırakılması olayı daha uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği önergede diyor ki:

“Siyasi iktidar tarafından, Yasama, Yürütme ve Yargı'ya yapılan müdahalelerle Cumhuriyet rejimimiz her geçen gün sarsılıyor!

Yasama, Yürütme ve Yargı'yı tek elde toplama, ‘Tek adama' bağlama girişimi, doğrudan rejime yönelik bir saldırıdır.

Bunun son örneğine Alman Die Welt Gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'e ilişkin süreçte şahit olduk. Deniz Yücel, ifade vermek üzere çağrıldığı emniyette, kendi isteğiyle 14 Şubat 2017 tarihinde gitti, 13 gün gözaltında tutulduktan sonra 27 Şubat 2017 tarihinde ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Aynı zamanda Almanya vatandaşı olan Deniz Yücel'in tutuklanması Türk-Alman ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşanmasına sebep oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşme sonrası Yücel'in serbest bırakılacağı imasında bulundu. Bir gün sonra Deniz Yücel tahliye edildi.

Tüm bu yaşananlar, ülkemizde yargının üzerinde siyasi iktidarın ‘ağır' etkisinin göstergesi olarak yorumlandı. Yücel'in tutukluluğuna ilişkin karar nasıl hukuki değilse, serbest kalmasına ilişkin kararın da hukuki olmadığı söylemleri gündeme geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Yücel kararlarının hukuki değil siyasi olduğu şeklindeki görüşlere ne diyor? Türk yargısının bağımsızlığı tartışılır konuma gelmiş midir? Almanya ile pazarlık yapılmakta mıdır? Bu pazarlık nedir?”

TEBESSÜM

Ameliyattan firar!

Temel tam ameliyat olmak üzereyken son anda telaşla hastaneden kaçmış.

Arkadaşı Dursun merakla sormuş ona:

“Ula neden kaçtın hastaneden? Her şey hazırdı. Çektiğin sıkıntıdan kurtulacaktın be.”

Temel başını sallamış:

“Hemşire ‘Sakın heyecanlanma, korkma ve öyle titreme. Bu ağır bir ameliyat değil ki', dedi.”

“Salak mısın sen oğlum. Hemşire seni sakinleştirmek için söylemiştir.”

“Hemşire o sözleri bana değil, ameliyatı yapacak doktora söyledi!”

GÜNÜN SÖZÜ

Fala inanmayın. Evrende hiçbir güç, sonradan olacak şeyleri, önceden göremez!