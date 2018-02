Gerçekleri Arşiv Yazar

Çok gerilere gitmeyece­ğim…

Malum 17-25 Aralık 2013 tarihini başlangıç aldılar. Bu tarihten önce yazılan FETÖ övgüsü, kumpas destekçi­si yazıları dikkate almıyorlar!

Peki…

Tarih: 1 Ocak 2014.

Hüseyin Gülerce FETÖ yayın organı Zaman'da yazdı:

“Benim bu dünyada, dünya hayatında kazandığım bir şeref varsa; Muhterem Fet­hullah Gülen Hocaefendi'nin beni dost saymasıdır. Bu bana yeter.”

Tarih: 3 Ocak 2014.

Erdoğan 17-25 Aralık 2013 operasyonlarıyla ilgili F. Gülen'e yüklenirken Hüseyin Gülerce, halkı ayağa kalkmaya çağırdı:

“Ne ibretlik bir tecelli ki, güzide bir camia, muhafa­zakar demokrat bir iktidar döneminde hırpalanıyor, bütün dünyaya olup biten ‘iktidar-cemaat kavgası' olarak yansıyor… Apaçık bir imtihandan geçiyoruz. Bu gidişatın sonu ne olur? Bu milletin kendisi olarak aya­ğa kalkması, Allah'ın izniyle devam edecek.”

Tarih: 8 Ocak 2014.

Hüseyin Gülerce Hocaefen­disini savunmaya devam etti:

“Son günlerde, Muhterem Gülen aleyhine kamuoyu oluş­turmak için adeta bir yerden düğmeye basılmışçasına: ‘siyasileri kasetle tehdit etti', ‘kaset hazırlayanları biliyor', hatta daha ileri gidip ‘şantaj için kaset hazırlatıyor' türün­den uydurulmuş argümanlar­la iftira kampanyası başla­tıldı.”

Tarih: 10 Ocak 2014.

Hüseyin Gülerce, Erdo­ğan'ın “paralel yapı” sözlerini eleştirdi:

“Bu ‘paralel yapı' iddiası, milyonlarca insanın destek verdiği Hizmet hareketini zan altında bırakıyor. Dünya çapındaki hizmetler hakkında kafa karıştırıyor.”

Bitmedi…

“İnsafsız Erdoğan”

Tarih: 17 Ocak 2014.

Hüseyin Gülerce, Erdo­ğan'a meydan okudu:

“Başbakan maalesef ‘para­lel yapı' ile mücadele ettiğini söylerken, bütün ikazlara rağmen milyonlarca hayır yarışçısı fedakar insanları üzü­yor, yaralıyor, rencide ediyor, kahrediyor. ‘İnlerine ineceğiz', ‘örgüt', ‘çete', ‘virüs', ‘Haş­haşiler' yaftaları öylesine tahkir edici, öylesine itham edici, öylesine bir kin ve nef­ret söylemi haline geliyor ki, inanınız bütün gönül köprüleri berhava oluyor.”

Tarih: 24 Ocak 2014.

“Olan biten her şeyi ‘para­lel yapı'yla izah eden iddia­lar dehşet vericidir.”

Tarih: 29 Ocak 2014.

“Başbakan Erdoğan'ın Muhterem Fethullah Gülen'e yönelik akıl almaz ifadeleri işin çığırından çıktığını gös­teriyor… Erdoğan'ın bu insafsız yaklaşımı, bu tahkir edici, öfkeli sözleri Türkiye Cumhuriyeti baş­bakanına hiç yakışmadı. Başbakan ve çevresi, ‘hükü­met-cemaat meselesi' sürecini çok kötü yönetiyor.”

Tarih: 19 Şubat 2014.

“Sayın Başbakan Hizmet hareketinin manevi önderi Muhterem Fethullah Gülen hakkında çok ağır ithamlar­da bulunuyor… Muhterem Gülen'e yapılan her saldırı tabandaki milyonların her birine saplanan hançer gibi. En fazla acı, en fazla yaralanma Sayın Gülen'e yönelik saldırılardan kaynakla­nıyor.”

Tarih: 26 Şubat 2014.

“'Paralel yapı' yaftası artık gına getirdi. Hizmet gönüllüsü insanlar böyle hedefe konul­maktan, günah keçisi haline getirilmekten son derece muzdariptir.”

Tarih: 5 Mart 2014.

“En başta Başbakan Erdo­ğan koskoca bir camiayı seçim meydanlarında hedef tahtası yapıyor… Çok kötü şeyler oluyor. Türkiye, öngörüle­mez, kestirilemez bir kao­sa doğru sürükleniyor.”

Gülerce neyin gelmekte olduğunu görüyor muydu?

Tanık Gülerce, sanık Çölaşan

Hüseyin Gülerce'nin yazdık­larını uzatmaya gerek yok.

Ne zaman ki… Yerel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı; Erdoğan kazan­dı; Hüseyin Gülerce dö­nek oldu! Ve Erdoğan da onu bağrına bastı!

Hüseyin Gülerce öyle bir döndü ki, -bilinçli olarak mı o gün seçildi bilinmez- 19 Mayıs 2017 tarihinde SÖZ­CÜ'ye yapılan kumpas ope­rasyonunda kullanıldı.

Değerli meslektaşım Bilal Ak, “Gerçekleri Arşiv Ya­zar/Sözcü Kumpası” kitabı yazdı.

Bir yanda…

Bu davada tanık olan Hü­seyin Gülerce'nin -bazılarını anımsattığım- yazılarını gözlere bir daha soktu.

Diğer yanda…

Emin Çölaşan, Uğur Dün­dar, Saygı Öztürk gibi Türk medyasının değerli yazar­larının “AKP-FETÖ kavgası” çıkmadan önce neler yazdıkla­rını derledi.

Kitapta…

– Çoğunuz daha Hürri­yet'ten atılmadan- ilk kovulup SÖZCÜ ailesine katılan Emin Çölaşan'ın yazılarıyla röpor­tajlarıyla Balyoz, Ergenekon ve diğer kumpaslara karşı nasıl mücadele verdiğini gurur­la okuyorsunuz.

Demek Çölaşan sanık, Hü­seyin Gülerce tanık öyle mi?

Demek -FETÖ aleyhinde yüzlerce manşet yazan ga­zetenin sahibi- Burak Akbay sürgünde yaşamak zorunda kalacak öyle mi? Yazık.

Aslında… Hüseyin Gü­lerce ile Emin Çölaşan'ın yazdıklarını karşılaştıracaktım. Düşündüm böyle bir karşılaş­tırma Emin Çölaşan'a hak­sızlık eder; Gülerce de kim oluyor?

Ama. Tek Çölaşan maka­lesi başlığı vereyim:

Tarih: 24 Haziran 2011.

AKP kandırılırken Çöla­şan “Fethullah'ın Çocukları HSYK'da” başlıklı yazı kale­me aldı. Şu yazdığı ne kadar doğru:

“Onlar yırttı, FETÖ'cü­lük bize kaldı!”

Bilal Ak arkadaşımızı candan kutluyorum harika bir kitap ortaya çıkardı.

Evet, “Gerçekleri Arşiv Yazar.”