Promosyonlu ekmek dönemi başladı!..

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, son günlerde kent genelinde yaşanan bozuk ekmek üretimini gündeme getirerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'ya şu soruları yöneltmiş:

1) Denizli'de ekmeklerin içinden pipet, çay kaşığı, torba ipi ve mandal gibi maddelerin çıkması insanların güven duygusunu zedelemektedir. Bu konuda herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

2) Ekmek fırınlarının denetlenmesi hangi aralıklarla gerçekleşmektedir?

3) Sağlıklı ve hijyenik olmaması sebebiyle 2017 yılında Denizli'de kaç ekmek fırını kaplatılmış, kaç tanesine ceza kesilmiştir? 2017 yılında kesilen ceza tutarı ne kadardır?

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İlahi Melike Basmacı!..

Bunlar lafı edilecek konular mı Allah aşkına?

Bakın size bir olay anlatayım:

Gıda terörü haberleri için yetkililerin fırın denetimlerini izleyerek görüntü aldığımız günlerin birinde, ekmeğin içinden minik bir fare yavrusu çıkmıştı. Bizim şaşkınlığımızı ve tiksintiyle baktığımızı gören fırın sahibi, boynunu eğip, ceza kesilmesini beklemek yerine, tepki göstermiş ve;

“Ne var bunda? Un işlenen yerlerde bu tür hayvancıklar çıkar! İnsan ölüsü çıkmadı ya” diyerek kendini savunmuştu!..

Cezayı görünce de görevlilere veryansın etmişti!..

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Melike Hanım,

Deneyimli bir gıda terörü savaşçısı olarak hiç abartmadan ve altını çizerek söylüyorum:

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, bu ülkede zehirli bir besinin gıda terörü olarak kabul edilmesi için, onu tüketen kişilerin o anda şak diye ölüp gitmeleri gerekiyor!..

Ölçü budur, gerisi fasa fisodur!..

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Siz de kalkmış, pipet, çay kaşığı, torba, ip ve mandal gibi şeylerden şikayet ediyorsunuz?

Ne var bunda?

Fırıncı ekmeğin yanında müşterilerine evde kullanmaları için ürün hediye ediyor, yani promosyon da yapıyor!

Bir ekmek alana, ayrıca torba, çay kaşığı, ip gibi her evde bulunması gereken şeyler veriyor!

Bunca hizmete teşekkür edeceğinize, bir de bakana soru yöneltiyorsunuz!

Açıkçası ekonomik sıkıntılar içindeki halkın promosyonlu ekmeğiyle oynuyorsunuz!..

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Bilirsiniz sözümü sakınmam!

Vallahi hiç yakıştıramadım sizin gibi bilgili, dikkatli ve çalışkan bir vekile!..