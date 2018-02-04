Kaybedenler kulübü

CHP Çanakkale'de 135 bin oy alıyor.

Çanakkale'nin 8 delegesi var.

CHP Adıyaman'da 35 bin oy alıyor.

Adıyaman'ın 10 delegesi var.

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CHP İzmir'de 1 milyon 264 bin oy alıyor, 47 delegesi var.

CHP Manisa'da Kocaeli'de Isparta'da Mersin'de Muğla'da toplam 1 milyon 173 bin oy alıyor, 84 delegesi var.

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CHP Edirne'de 150 bin oy alıyor.

4 delegesi var.

CHP Bingöl'de sadece bin oy alıyor.

5 delegesi var.

Bingöl'de seçmen sayısı daha mı fazla, onun için mi delege sayısı daha fazla acaba? Hayır… Bingöl'deki seçmen sayısı Edirne'nin yarısı.

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CHP küçücük Bartın'da 36 bin oy alıyor.

4 delegesi var.

CHP kocaman Diyarbakır'da 12 bin oy alıyor.

20 delegesi var.

Nüfusa oranlarsan kaç katı ediyor?

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CHP Eskişehir'de 208 bin oy alıyor.

12 delegesi var.

CHP Gaziantep'te 150 bin oy alıyor.

24 delegesi var.

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CHP Hatay'da 307 bin oy alıyor.

20 delegesi var.

CHP Mardin'de Şırnak'ta Erzurum'da Iğdır'da Batman'da toplam 23 bin oy alıyor.

41 delegesi var.

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CHP Yalova'da 44 bin oy alıyor.

4 delegesi var.

CHP Rize'de 30 bin oy alıyor.

6 delegesi var.

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CHP Ankara'da 1 milyon oy alıyor.

57 delegesi var.

CHP Kocaeli'de Konya'da Malatya'ya Kayseri'de Samsun'da toplam 690 bin oy alıyor.

96 delegesi var.

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CHP Düzce'de 37 bin oy alıyor.

6 delegesi var.

CHP Yozgat'ta 17 bin oy alıyor.

8 delegesi var.

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CHP Tunceli'de 14 bin oy alıyor.

4 delegesi var.

CHP Van'da 6 bin oy alıyor.

15 delegesi var.

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CHP nerede az…

Orasının delege sayısı daha fazla.

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Hadisenin nüfusla, seçmen sayısıyla, yüzölçümüyle, etnik kökenle, mezheple filan alakası yoktur. Bu delege yapısı, başarısızların “partiiçi iktidarında başarısı” için özel olarak dizayn edildi.

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CHP genel başkanı “kaybedenler kulübü” tarafından seçiliyor.

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Kılıçdaroğlu'nun devamlı kaybetmesine rağmen, devamlı genel başkan seçilmesinin sebebi budur.

CHP'de kaybedenlerin kazandığı tek formül, Kılıçdaroğlu'dur.

Parti yönetiminin kazanması imkansız tipler tarafından istila edilmesinin, özerkçi, dinci, ikinci cumhuriyetçiler tarafından işgal edilmesinin sebebi budur.

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Yeni CHP denilen mekanizma, başarılı kadroları, başarısız kadrolar tarafından esir alma projesidir.