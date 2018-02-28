e-devlet'te ismini arıyorsun ama…

e-devlet'teki liste tırışkadan teyyaredir.

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Aslında üç renktir.

Siyah.

Beyaz.

Turuncu.

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Arazide görev verilecekse, siyahtır.

Meskun mahalde görev verilecekse, beyazdır.

Vasfını yitirdiği için artık görev verilmeyecekse, turuncudur.

*

Helal süt emmiş, dürüst, namuslu, güvenilir, çevresinde sevilen, lider özellikleri taşıyan, irticaya suça bulaşmamış, vatanını satmayacak, kaçmayacak yurttaşlar arasından seçilir.

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Baskın, pusu, keşif yapacaksa, siyah kuvvet'tir.

Direniş, istihbarat, haberleşme, ikmal yapacaksa, beyaz kuvvet'tir.

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Sefer görev emri…

Kuvayi Milliye'dir.

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Sefer görev emri gönderilecek olan Kuvayi Milliye'nin tespitini, tahkikini, teklifini, göreve alımını, eğitimini, planlamasını, koordinasyonunu, arşivini Seferberlik Tetkik Kurulu yapar.

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Bu isim listesi deşifre edilirse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası tehdit altına girer, hayati önemdedir.

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Şimdi bak güzel kardeşim…

*

2009 bitiyordu, yılbaşına gün sayıyorduk. O zamanlar Akp'nin kankası olan fetocu polisler Çukurambar'da bir otomobili durdurdu, sivil kıyafetli iki subayı gözaltına aldı.

Biri albay, biri binbaşıydı.

“Bülent Arınç'a suikast” manşetleri patladı.

Suikastçı diye yakalanan subaylar Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'nda görevliydi.

Bülent Arınç kapıyı kırmak için levye olarak kullanıldı, Seferberlik Tetkik Kurulu'nun “kozmik oda”sına girildi.

Sayın ahalimiz alkışlıyordu.

Şak…

“Kozmik odayı inceleyen hakime suikast yapacaklardı” dediler, askeri plakalı iki otomobili durdurdular, yedi askeri gözaltına aldılar.

“Kozmik takibe suçüstü, bu defa kaçamadılar, mühimmatla yakalandılar, dinleme cihazları var” manşetleri atıldı. Yandaş televizyonlarda “hakimin saniyelerle kurtulduğu” anlatıldı.

Utanmazlığın daniskasıydı.

Çünkü, suikastçı diye gözaltına alınan askerler, lojmanlarda görevli olan aşçı, marangoz ve elektrikçiydi. Bagajda “mühimmat” olarak sebze-meyve bulunmuştu! Dinleme cihazı diye gazetelere fotoğrafını bastılar, mutfak robotuydu!

Şak…

Hakime kargoyla faili meçhul zarf geldi, zarfın içinden tehdit mektubuyla, sekiz adet kalaşnikof mermisi çıktı. Ekstra ucuz müsamereydi. Buna rağmen, “bakın gördünüz mü, aşçı dediler ama, hakimi kurşunla tehdit ediyorlar” manşetleri atıldı. Kozmik hakimin zehirlenme ihtimali olduğu, bu nedenle evinden sefertasıyla yemek getirdiği bile yazıldı.

*

Netice?

125 milyon word sayfası ebatında “devlet sırrı” çalındı.

Memleket işgale uğrarsa, “milli seferberlik”te görev yapacak olan doktorların, eczacıların, mühendislerin, avukatların, kuryelik yapacak olan taksicilerin, çiçekçilerin, silah kaçıracak olan balıkçıların, ekmek çıkaracak olan fırıncıların, buluşma noktası bakkalların listesi, kapı numaraları, adresler, kodlar, hepsi çalındı.

Kuvayi Milliye'nin… 1952'den 2010'a kadar Seferberlik Tetkik Kurulu arşivine giren herkesin, yaklaşık 100 bin sivil yurtseverin isimleri gitti.

*

Bitmedi…

*

Seferberlik Tetkik Kurulu'nun 16 şehrimizde 16 bölge başkanlığı vardı.

Kozmik oda kumpasından üç sene sonra, 2013'te, Akp hükümetinin emriyle, Seferberlik Tetkik Kurulu'nun 11 bölge başkanlığı kapatıldı. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Konya, Gaziantep, Amasya, Malatya, Muğla ve Ağrı'daki bölge başkanlıklarına kilit vuruldu.

Aradan birkaç ay geçti geçmedi… Geriye kalan beş bölge başkanlığı da kapatıldı, İskenderun, Diyarbakır, Van, Kars ve Edirne'deki bölge başkanlıklarına da kilit vuruldu.

Böylece… 1952'de kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu komple lağvedilmiş oldu.

Edirne'den Ağrı'ya, memleketin tek santimetrekaresinde bile “seferberlik” tetkik kurulu bırakılmadı, kökü kazındı.

*

Hal böyleyken…

Afrin fatihi asrın liderimiz çıktı, “sefer görev emri olanlar hazır olsun” dedi.

Sayın ahalimiz internete üşüştü, sefer görev emri olup olmadığını öğrenmeye çalıştı, e-devlet çöktü.

*

Aklı başında herhangi bir devlet, seferberlik anında göreve çağıracağı yurttaşlarının isim listesini, adreslerini internete koyar mı?

Türkiye Cumhuriyeti'ni işte bu zavallı duruma düşürdüler.

*

Sen mesela canım kardeşim!

İnternetten e-devlet'i kurcalıyorsun, sefer görev emrin olup olmadığını bilmiyorsun ama… Sayın hükümetimiz sayesinde başta ABD ve İsrail, kimlerde sefer görev emri olduğunu, Kuvayi Milliye'nin hangi şehirlerde, hangi görevleri üstleneceğini çoktaaaan biliyor.

*

Hadi cümleten hayırlı seferberlikler…

Daha nice fetihler dilerim.