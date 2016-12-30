Mustafa Topaloğlu’ndan ilginç savunma!

Uzaylı türkücü olarak tanınan Mustafa Topaloğlu 18 yıllık imam nikahlı eşine yumruk atarak göz kapağı kemiğini kırdı. Topaloğlu, “Elimin tersiyle ‘sen ne yapıyorsun’ dedim. Gözüne gelmiş” diyerek kendisini savundu.

Mustafa Topaloğlu’nun 18 yıllık imam nikâhlı eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'na şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eşinin gözüne yumruk atarak, göz kemiğini kırdığı, şiddet eylemini bizzat eşinin arkadaşlarının gözü önünde darp ettiği ileri sürüldü.

İki çocuğunun babası Mustafa Topaloğlu’ndan dayak yediğini söyleyen Derya Topaloğlu, şişmiş haldeki yüzünün fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

Dayak haberlerinin ardından FOX Haber ekibine konuşan Mustafa Topaloğlu, “Elimin tersiyle ‘sen ne yapıyorsun' dedim. Gözüne gelmiş. Onlar Allahsızlık, vicdansızlık yaptılar. Cezalarını çekecekler” diyerek eşini suçladı. Topaloğlu kendisini, “Onuruma kimseye zarar verdirmem. Canımı alın yine de onuruma zarar verdirmem” sözleriyle savundu. Topaloğlu eşini kastederek “O benden özür dileyecek. Beni o bu hale getirdi” dedi.

Derya Topaloğlu paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü:

“Bütün tanıdıklarımın bilmesini istediğim bir olay yaşadım. Beni bu hale 18 yaşımdan 33 yaşıma kadar yanında bulunduğum ve iki evlat verdiğim Mustafa Topaloğlu getirdi. Mustafa Topaloğlu, oturduğum sitenin kafeteryasında, bayan arkadaşlarımla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı. Attığı yumrukla ‘ortiba’ dedikleri, gözümün kemiği kırıldı. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Şimdi ailemin yanındayım. Olaya şahit olan komşularım; sebepsiz ve durduk yere böylesi bir olayla karşı karşıya geldiğime tanıktır. Mustafa Topaloğlu’nun sebepsiz kavgaları fazlaca olmaktaydı. Bu son vuruşuyla sözde olan evlilik bitmiştir. Böylesi bir vahşeti Allah kimseye vermesin”

Daha önce de şiddet gördüğünü söyleyen Derya Topaloğlu, Mustafa Topaloğlu’nun psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu ileri sürdü.

“DÖNERSEM BENİ ÖLDÜRÜR!”

Şiddet olayının gündeme gelmesinin ardından canlı yayına telefonla bağlanan Derya Topaloğlu, bir daha asla eşinin yanına dönmeyeceğini, dönerse imam nikâhlı eşinin kendisini öldüreceğini söyledi. Derya Hanım, olay günü, 66 yaşındaki türkücünün sessizce yanına geldiğini ve ortada hiçbir şey yokken, arkadaşlarıyla oturduğu kafede kendisine vurduğunu anlattı. Riskli bir ameliyat geçiren Derya Topaloğlu'nun ailesini arayan imam nikahlı eşi türkücü Mustafa Topaloğlu’nun, “Gözü kör olursa, koyun gözü taktırırım” dediği iddia edildi.

TOPALOĞLU’NUN İLK EŞİNDEN OĞLU DA CANLI YAYINA BAĞLANDI

Mustafa Topaloğlu’nun ilk eşi Hasibe Topaloğlu’ndan olan oğlu Çağlayan Topaloğlu da iddialer üzerine canlı yayına bağlandı. Babasının karıncayı bile incitmediğini söyleyen Çağlayan, dayak iddialarına inanmadığını ancak babası böyle bir eylem gerçekleştirdiyse nedeninin sorgulanması gerektiğini söyledi. Zamanında annesi Hasibe Topaloğlu’na haksızlık yapıldığını dile getiren Çağlayan Topaloğlu şu ifadeleri kullandı: “Çok üzüldüğüm bir şey, sadece Derya Hanım’ın size gönderdiği fotoğraflarla 35 yıllık sanat hayatı boyunca bir karıncayı bile incitmemiş, hep barıştan bahseden Mustafa Topaloğlu linç edildi. Babam bu saatte uyuyordur. Eminim ki bu olaylardan haberdar değildir. Haberi olsa canlı yayına bağlanır, hiçbir şeyin altında kalmaz. Sağlam temeli olmayan bir bina yıkılmaya mahkumdur.

“GECEKONDUDAN GELDİ”

Derya Topaloğlu 16-17 yıl önce Hasibe Topaloğlu’nun evini basarken, hacılarda hocalarda gezerken, silahla evi basılırken, tehditler savrulurken, iki tane çocuğu mutsuzluğa mahkum ederken kadın hakları neredeydi? Bu programlar neredeydi? Topaloğlu Ailesi’nde akli dengesi yerinde olmayan biri varsa bu Derya Hanım’dır. Maddi anlamda hiçbir şeyinin olmadığını söylüyor. Bu kişi gecekonduda yaşayan, Mustafa Topaloğlu ile tanıştıktan sonra havuzlu siteye taşınan, son model cipiyle dolaşan, estetikçilerden çıkmayan bir insan. Bu insan nasıl ekonomik zorluk yaşıyor olabilir? Babamın bu şiddeti uygulayıp uygulamadığı konusunda bir bilgim yok. Eğer doğruysa, affedilir haklı görünür bir yanı yok. Karıncayı dahi incitmemiş bir adam eğer bunu yaptıysa, neden yaptığı sorgulanmalı. Ama şu da bir gerçek nedeni ne olursa olsun kabullenilebilir bir şey değil. Babamın şu an uyuyor olması, sessiz kalıyor olarak algılanmasın. Benim tüm mutsuzluğu yaşamış biri olarak Derya Topaloğlu ile görüşmem abes olur. Ben kimin üzerine ne var ne yok bilmiyorum. Sadece şu an yaşadığı hayatı söylüyorum. Annem Hasibe Topaloğlu, babama boşanma davası açmış; babam annemi vazgeçirmiştir. Bu da böyle bilinsin. Aralarında yaşanan bu olayın sebebini inanın ben de çok merak ediyorum. Emin olun ki bu yuva güllük gülistanlık bir şekilde kurulmadı. Eğer öyle olsaydı, ben babamı kendi elimle evlendirirdim.”

ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU’NA ÖFKE DOLU MESAJLAR YAĞDI

Bu açıklamalarının ardından Çağlayan Topaloğlu’na sosyal medyada tepki yağdı. Yüzlerce kişi Topaloğlu’nun Instagram hesabında yorum yazdı. Ancak Topaloğlu üşenmeden yüzlerce mesajı tek tek sildi. İşte o eleştiri mesajlarından bazıları…

İrem @kisadegilminyon 3 sa.3 saat önce

Eşine şiddet uygulayan Mustafa Topaloğlu’nu, gecekondudan gelmişti diyen Çağlayan Topaloğlu’nu ve sessiz kalan herkesi #ProtestoEdiyorum

sociologist @yasemin_kkcan 4 sa.4 saat önce

Topaloğlu ailesi annemin hakkı diyor ben burdan sormak istiyorum hangi kadın bir erkeği zorla sahip olabiliyor açıkla Çağlayan Topaloğlu

KIZI AÇIKLADI: “PİŞMANIM” DEDİ

Derya Topaloğlu’nun 15 yaşındaki kızı Irmak Topaloğlu da canlı yayına bağlanarak gözyaşları içinde üvey ağabeyi Çağlayan’ın annesine iftira attığını söyledi. Şu an babasıyla aynı evde yaşayan Irmak, babasının pişman olduğunu, Derya Topaloğlu ile konuşmak istediğini dile getirdi.