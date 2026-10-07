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Deveden büyük fil var.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin indirdiği 2.2 milyar TL’nin 10 katını Osman Arıkan Nacar cebine atarak yurt dışına kaçtı.

Nacar’ın şansı, Kaya kadar popüler olmaması.

Yoksa AK Parti’nin bürokrat kadroları arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nda kritik koltuklar Nacar’a emanet edilmiş.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanlığı...

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı...

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü...

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuş.

Kardeşi Halil Nacar, halen Adana İl Sağlık Müdürü.

ÇELİK’İN TATİL ARKADAŞI

Nacar kardeşler AK Partili diye biliniyor.

Halil, Yüreğir’de belediye başkan adayı gösterildi fakat kazanamadı. Tekrar İl Sağlık Müdürlüğü’ne döndü.

Osman ise iki kez milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte Bodrum tatil yapacak kadar ileri bir dostluğu olduğundan söz ediliyor, Osman’ın. Babası vefat ettiğinde tabutun bir ucunda Osman, diğer ucunda Çelik vardı.

20 MİLYAR TL İLE KAÇTI

Nacar, E-Data adlı teknoloji şirketinin üç ortağından birisiydi.

Şirket fon soruşturması kapsamına alınınca ortaklardan Ali Göl tutuklandı.

Nacar’ın ise 20 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

17 YIL MEMURDU

Nacar, milyarlarla oynadığına göre dev bir holdingi yönetiyor ve her ay çuvalla maaş alıyor diye düşünebilirsiniz.

Sigorta kayıtları aksini söylüyor.

2001-2002: Şırnak Silopi Verem Sağlık Ocağı’nda memurluk yaptı.

2002-2013: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı.

2013-2015: Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Daire Başkan Yardımcısı oldu.

2015-2017: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı.

2017-2018: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcısı oldu.

2018-2019: Özel bir şirkette ortaktı.

2019-2024: Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde profesör.

ASGARİ ÜCRETLİYMİŞ!

Nacar, gözlerinize inanamayacaksınız ama 2023’ten bugüne ve şimdi hâlâ sigorta kaydında makam şöförü görünüyor.

Brüt maaşı 33.030 TL olarak belirtiliyor.

Yani, asgari ücretli gösterilmiş!

ROMANYALI ERVİN

Nacar, kayıtlarda 1993 doğumlu Ervin Asan’ın makam şöförü olarak görünüyor.

Asan, Romanya Köstence doğumlu bir Türk.

Açık kaynaklara göre Romanya vatandaşı ve bu ülkede şarkıcılık yapıyor.

Kayıtlarda, Adana İmamoğlu’ndaki Kilikya Tarım Anonim Şirketi’nde pazarlamacı gösterilmiş.

Kilikya Tarım’ın iki sahibi var:

Mehmet Çalışkan ve Eysa Tosmur Candan.

FUBS BANK’IN ORTAĞI

Candan, Fubs Bank adlı dijital mevduat bankasının kurucuları arasında yer alıyor ve beş ortağından biri.

Ağabeyi Fatih ise bankanın yönetim kurulu başkanı.

Fubs Bank, Adana’da 1968’de kurulan Tosmur Group bünyesinde yer alıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Fubs Bank’a 2022’de kuruluş, 2024’te faaliyet izni vermiş.

Candan ile Romanyalı Asan, Asan ile Adanalı Nacar arasında nasıl bir bağlantı var?

Acaba Nacar, makam şöförü olarak göründüğü Ervin Asan’ın yanına, Romanya’ya kaçmış olabilir mi?

Fatma Betül, parayı iade edince kurtaracak mı?

Hürriyet’ten sevgili arkadaşım Musa Kesler’in dünkü haberine göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas, 1 milyar 860 milyonluk haksız kazancı Tasarruf Mevduatı Sigortalar Fonu’na (TMSF) yatırdı.

Süreç şöyle gelişiyor:

Kaya çifti, parayı iade etmek için bankalara başvuruyor. Bankalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na görüş soruyor. Başsavcılığın izni üzerine Kaya çiftinin hesabından çekilen para TMSF’ye bağlı Birleşik Fon Bankası’na yatırılıyor.

Çiftin yatırdığı 163 milyon TL ve 5 aylık faizi hariç tutuluyor.

Bir kere...

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Kaya çiftinin haksız kazancın iki katını, yani 3 milyar 720 milyon TL ödemesi gerekir. Kaldı ki parayı iade etmek Kaya çiftini yargılanmaktan kurtarır mı?

Balıkçı İsmet diye bilinen İsmet Öğüt’ün, avukat çift Yasemin Yavuz Koçyiğit ve Gökhan Koçyiğit’i suçu ve günahı ne?

Fondan yüksek haksız kazanç elde eden Öğüt ile Koçyiğit çifti tutuklanırken, Kaya çifti ifadeye bile davet edilmedi.

Bu, vurguncular arasında ayrımcılık değil mi?

Kaya çiftine AK Partili oldukları için mi dokunulamıyor?

Balıkçı İsmet, ağabeyi geçmişte CHP’den Iğdır Milletvekilliği yaptı diye mi içeri atıldı?

Hani Erdoğan kararlıydı, sonuna kadar gidilecekti ve taviz verilmeyecekti?

Kaya’nın ifşa edilmesinden beri Mersin Büyükşehir ile Yenişehir, Mezitli, İstanbul Eyüpsultan belediye başkanları ve Ataşehir Belediyesi başkan vekili tutuklandı.

İzmir Bayraklı eski belediye başkanı halen gözaltında.

Haklarındaki suçlamanın miktarı, Kaya çiftinin örgütlü piyasa dolandırıcılığıyla kazandığının binde biri değil.

Fakat Kaya parayı iade edip yakasını kurtaracak, öyle mi?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün 5 kişinin TMSF’nin hesabına para gönderdiğini açıkladı.

Biri, Kaya çifti.

Peki, diğer dördü kim?

Kaçı AK Partili?

Ve vurguncular beş kişiden ibaret mi?

Bu vurgunun üzerine gitmeye devam edeceğiz.