10 yıl önce düğünde içki içtiği için kırbaçlandı

İran'da korkunç bir olay yaşandı... Kaşmir'de bir adam ağaca bağlanarak kırbaçlandı. İsmi açıklanmayan adamın 10 yıl önce henüz 14 yaşındayken katıldığı bir düğünde alkol aldığı için bu cezanın uygulandığı belirtildi.

Uluslararası kamuoyu İran’ın Kaşmir kentinde yaşanan bir olayı konuşuyor… Kaşmir’deki Niazmand Meydanı’nda salı günü üstü çıplak bir adam ağaca bağlandı. Güvenlik güçleri tarafından üstündeki tişört çıkarılan adama maskeli bir görevli 80 kere kırbaçladı.

Maskeli adam, ağaca bağlı kişinin çığlıklarına rağmen kırbaçlamaya devam ederken cezanın sebebi ise daha sonra ortaya çıktı. Yerel makamlar ve Uluslararası Af Örgütü genç adamın 10 yıl önce henüz 14 yaşındayken katıldığı bir düğün töreninde alkol aldığı için bu cezayı aldığını açıkladı. Ağaca bağlı adamın sırtında çok ciddi yaralanma meydana gelirken, Uluslararası Af Örgütü olayı kınadı. Kuruluşun sözcüsü Philip Luther, “Bu görüntüler şok edici. Kimse kırbaçlanmamalı” açıklamasını yaptı.