Almanya’da panik… Köln’deki rehine krizinde saldırgan etkisiz hale getirildi

Almanya’nın Köln Kenti’nde 12.45’ten beri heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Köln’deki ana tren garında bulunan bir eczanede, bir kişinin bir kadını rehin aldı. Saat 14.00’e doğru bir kadınla bir erkek polis eşliğinde gardan çıkarıldı. Ancak bunların kimliği belirlenmedi. Bir saldırganın, iki patlamanın ardından ağır yaralandığı ve etkisiz hale getirildiği açıklandı. Kadın rehinenin ise karmaşada hafif yaralandığı belirtildi.

ÖZEL TİMLER DE GELDİ

Rehine olayından kısa süre sonra polis tüm çevreyi kuşattı ve özel timler, uzun namlulu silahlarla bölgeye geldi. Ana tren garı ve çevresi boşaltıldı. Görgü tanıkları, silah sesleri geldiğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada ise, olayın bir terör olayı olduğu yolunda işaretler bulunmadığı bildirildi.

POLİS: TERÖR OLMAYABİLİR

Bir polis helikopteri çevrede sürekli tur atarken, saat 14.00'e doğru bir kadın ile bir erkeğin polis eşliğinde istasyondan çıktığı görüldü. Polis, olayın nedeni ve rehin alan ile alınanın kim olduğu konusunda şu ana kadar bir bilgi yok.

Polisten yapılan açıklamada, itfaiyenin de olay yerine geldiği ve her ihtimale karşı hazırlık yapıldığı bildirildi. Olay, polislerin rehin alan adama operasyon düzenlemesiyle sonuçlandı. Rehin alan kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Rehineni ise hafif yaralandığı açıklandı. Olayın nedeni konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.