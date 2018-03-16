Antibiyotik direncinin çaresi ornitorenk sütü

Avustralya ve Tazmanya'ya özgü bir canlı olan ornitorenkler, sütlerinde bulunan bir protein sayesinde antibiyotik direncini kırabilir.

Avustralyalı bilim insanları, tüm dünyada korku yaratan, antibiyotiklere dirençli bakterilere karşı yeni bir çözüm üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

CSIRO ve Deakin Üniversitesi’nden araştırmacılar, Avustralya ve Tazmanya’ya özgü bir yarı-deniz memelisi olan Ornitorenk’in bu krizi çözecek canlı türü olduğunu öne sürdü.

Ornitorenk sütünde özel bir protein keşfeden uzmanlar, bunun antibiyotik direncinin panzehiri olabileceğini düşünüyor.

Araştırmanın başındaki isimlerden Dr Janet Newman, “Ornitorenk sütündeki protein, antibakteriyel özellik gösteriyor. Süt üzerinden geliştirilecek yeni ilaçlarla antibiyotik direncini yok edebilir, milyonlarca kişinin hayatını kurtarabiliriz” diyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, antibiyotik direnci günümüzdeki hızında ilerlemeye devam ederse, bugün antibiyotiklerle tedavi edilebilen hastalıklar her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açabilir.

Ornitorenk nedir?

Ornitorenk gagası olan memeli bir hayvan. Doğu Avustralya ve Tazmanya'da yaşayan ornitorenkler, yumurtlayarak çoğalıyor.

Eskiden postu için avlanan ornitorenkler bu nedenle korumaya alınmış durumda. Bu ilginç hayvanlar ayrıca Avustralya'nın simge hayvanlarından biri. Ülkede yürürlükte olan 20 sentlik paraların bir yüzünde ornitorenk resmi var.

Öte yandan Yeni Güney Galler eyaletinin de sembollerinden biri ornitorenk…

İLGİLİ HABER Dev yılan bu halde bulundu! Bu av ona bile fazla geldi...

İLGİLİ HABER Banyoya girdiklerinde dev yılanı böyle buldular...

İLGİLİ HABER Duvarın içinden çıkana inanamadılar... Tam 5 metre...



