Azerbaycan’da Gence İli Valisi silahlı saldırıya uğradı

Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence İli Valisi Elmar Veliyev’in silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından açıklamaya göre Gence ilinin valisi Elmar Veliyev akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Yapılan açıklamada ağır yaralanan Veliyev, saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

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Saldırının failinin daha önce de valiyi tehdit eden Yunus Seferov (35) olduğu belirlendi. Şüpheli güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken olay yerinde 3 kovan bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov ise Veliyev'in durumunun iyi olduğunu söyledi. İHA