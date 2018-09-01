Azez’de bombalı saldırı… Yaralılar Kilis’e getiriliyor

Türkiye sınırındaki Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı.

Azez’de bugün saat 11:10 sularında Azez Mahalle Meclisi binası yakınında bulunan Meytem Camii önünde bomba yüklü araç patlatıldı.

Patlamada 3 kişi ölürken, 14 kişi ise yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamadan dolayı çevredeki araçlar yanarken, etrafındaki iş yerlerinin ve evlerin ise camları kırıldı.

Patlama nedeniyle büyük bir panik yaşanırken, kente giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Azez polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, olası bir başka patlamaya karşılık park halindeki araçlardan uzak duruluyor.