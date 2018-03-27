Beden dili uzmanı Varna Zirvesi’ni yorumladı

Dün, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kritik Varna Zirvesi'ne damga vuran detaylardan biri ortak basın toplantısında çekilen aile fotoğrafıydı. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki kritik zirve sonrasında bir türlü tokalaşamayan liderleri Beden Dili ve Mikro Mimik Uzmanı Semih Pehlivan yorumladı.

Avrupa ve Türkiye’nin dün dikkatle izlediği Varna Zirvesi’nde taraflar duruşlarından taviz vermedi ve önemli bir gelişme sağlanmadı. Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen etkinlikte Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean – Claude Juncker’in ortak basın toplantısının ardından verdikleri aile fotoğrafı dikkat çekiciydi.

4 lider birbirleriyle tokalaşarak poz vermeye çalışırken Reuters’ın servis ettiği fotoğraf ve videoları Beden Dili ve Mikro Mimik Uzmanı Semih Pehlivan yorumladı. Pehlivan, “Fotoğraflara bakarak yorum yapacak olusak, Donald Tusk medyaya ve taraflara sizi ben buluşturdum, bu birlikteliği ben sağladım mesajı vermeye çalışıyor olabilir. Bunun tarihte bir sürü örneğini görebiliriz. Birden fazla kişiden tokalaşmada veya el ele tutuşmalarda bunu görürüz” ifadesini kullandı.

Bulgaristan Başbakanı Borisov’un fotoğraflarda ve videoda isteksiz olduğuna dikkat çeken Pehlivan, “Zaten son fotoğraflarında da Borisov, Erdoğan ile aynı açıda olduğu için yönlerinin ileride keşişme ihtimali olmayan görüntü sergilemiş. Bulgaristan ile Türkiye’nin azınlıklarla ilgili uzun yıllardır süren konuları Borisov’u iç siyasette Erdoğan ile samimi görünmeme konusunda tetiklemiş olabilir” yorumunu yaptı.

Borisov’un bu etkinlikte Erdoğan kadar rahat olmadığını söyleyen Pehlivan, “Zaten bu fotoğrafı verirken de sıkıntılı olduğu ortada” diyor.

Videoyu da değerlendiren Pehlivan, “Videonun 4.39 bölümünde Juncker’in Erdoğan’ın sırtını sıvazlama veya sırtına muhtemelen 2-3 kez dokunma anı var. Bence bu tokalaşma kadar ilginç bir an. Bu durum genelde ‘Sen sözümü dinle, sözlerini yerine getir ben de seni mutlu edecek şeyler yaparım’ mesajı için kullanılır” diyor.