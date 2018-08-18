BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan vefat etti

Yedinci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında hayata veda etti.

1997 ile 2006 yılları arasında BM Genel Sekreteri olarak görev yapan Ganalı Kofi Annan, 80 yaşında hayta gözlerini yumdu.

Nobel Barış Ödülü sahibi olan Annan’ın İsviçre’nin Bern kentinde hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini 1997-2006 yılları arasında iki dönem olarak gerçekleştiren Annan evli ve iki çocuk babasıydı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Birçok açıdan Kofi Annan Birleşmiş Milletler’di. Organizasyon içerisinde görev aldı ve kurumu milenyuma getirdi” açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler barış operasyonlarının başında olan Annan, 1990’larda Rwanda’daki soykırımı engellemekte başarılı olamadığı için tepki çekmişti. Annan, en son Nisan ayında BBC’ye konuşmuştu. Annan, “Birleşmiş Milletler gelişebilir, kusursuz değil. Ben inatçı bir iyimserim, iyimser olarak dünyaya geldim ve hep iyimser kalacağım” demişti.

İsmi Cuma anlamına gelen Kofi Annan, Kıbrıs’taki sorunu çözmek için Annan Planı’nı gündeme getirmiş fakat başarıya ulaşamamıştı. Annan’a 2001 yılında Nobel Barış Ödülü verilmişti. Annan’a bunun sebebi olarak, “Birleşmiş Milletler’i canlandırmak” gösterilmişti.

Annan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Kesimi arasında yaşanan gerilimi Annan Planı olarak adlandırılan planla sonlandırmak istemişti. Fakat bu plan KKTC tarafından %64.91 oranında onaylanmasına rağmen Rum Kesimi’nden yüzde 75 oranında red oy almıştı. Dolayısıyla bu plan hayata geçirilememişti.