Brüksel’de sarı yeleklilerin adı yetti!

Brüksel'de sarı yelekliler hayat pahalılığı ve yönetimi protesto için biraraya geldi. 80 gösterici karşısında 500 polis, 40 polis aracı, 2 TOMA ve bir helikopter bulunması ise dikkat çekti.

Yaklaşık 80 kişilik grup, Saınt Josse bölgesinde Nord Tren istasyonu çevresinde buluştu. Göstericiler, polis eşliğinde AB Komisyonu binasının bulunduğu Schuman Meydanı’na yürümek istedi. Polis, eylemcileri çember içine alarak Place Rogier Meydanı’ndan öteye gitmesine müsaade etmedi. 80 GÖSTERİCİYE 500 POLİS, 2 TOMA, 1 HELİKOPTER 80 göstericiye karşı, polis ekipleri 500 personel, 40 polis aracı, 2 TOMA ve helikopterle tedbir aldı. Grup bir süre slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı. İLGİLİ HABER Macron'un sarı yelekliler için aldığı kararlara onay AB BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞMIŞLARDI Başkent Brüksel'de 16 Aralık’ta göçmen karşıtı yürüyüş yapan yaklaşık 5 bin aşırı sağcı, Avrupa Birliği Komisyonu binasına girmeye çalışmış, polisle çatışmıştı. Yaşanan olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış; AB binasının camları kırılmıştı. DHA

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