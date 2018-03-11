Bu haber diplomatik kriz yarattı

Kardeş ülke Güney Kore ile diplomatik kriz yaşanıyor... Bunun sebebi ise Türk televizyonlarında geçtiğimiz hafta yayınlanan bir haber. Ana akım TV kanallarından birinde yayınlanan haberde, Filipinli dadısını öldürdüğü iddia edilen Güney Koreli bir adamın fotoğrafı olarak G. Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in kullanılması ilişkileri gerdi.

Habercilikte hataya yer yoktur ama insanlık hali, yanlış haber olabilir. Bunun bir benzeri, geçtiğimiz hafta Ankara-Seul hattında ciddi bir gerilime sebep oldu.

Türkiye’nin ana akım TV kanallarından birinde geçen haftalarda yayınlanan bir haberde yanlış görsel kullanılması Güney Kore’den tepki çekti. 25 Şubat’ta yayınlanan ana haber bülteninde, Filipinli dadısını öldüren Güney Koreli adam olarak haber kanalı, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.

Trump ve Moon Jae-in’in katil çift olarak tanımlandığı haberin ardından Güney Kore Dışişleri Bakanlığı bugün açıklama yaptı. “Moon ile Trump’ın birlikte çekilen fotoğrafı Kore’dedüzenlenen PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda çekilmiştir. TV kanalına büyükelçiliğimiz aracılığıyla çok sayıda şikayette bulunduk fakat henüz resmi bir özür gelmedi” ifadesini kullandı.

Haberde Moon, hakkında “Milyoner iş adamı” tanımı kullanılırken, Güney Kore basını da özür dilenmemesine büyük ilgi gösterdi.