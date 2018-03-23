Bulgaristan: Varna Türkiye için son şanslardan biri

Gelecek hafta Avrupa Birliği yetkilileri ile Türkiye arasında Varna'da yapılacak zirve öncesinde Bulgaristan Başbakanı konuştu. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, "Gelecek hafta yapılaack toplantı, AB ile Türkiye arasında diyalogun devam etmesi için son şanslardan biri" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov gelecek hafta Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Varna’da gerçekleşecek görüşmeler öncesinde açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği’nin en yeni üyelerinden olan Bulgaristan’ın Başbakanı Borissov, gelecek hafta yapılacak görüşmeleri “son şanslar” olarak tanımladı.

Borissov, “Pazartesi günü gerçekleşecek toplantı Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki diyalogun devam etmesi için son fırsatlardan biri” ifadesini kullandı. Avrupa Birliği başkanlığını Ocak ayından itibaren 6 ay sürdüren Balkan ülkesinin başbakanı, “AB ile Türkiye arasındaki ilişki üzücü bir biçimde kötüleşti ve dolayısıyla toplantının da çok zorlu geçeceğini düşünüyorum. Bütün ülkeler Türkiye ile diyalogun devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir” dedi.

Borissov, gelecek hafta Donald Tusk ile birlikte Avrupa Komisyonu’nun başındaki isim Jean-Claude Juncker ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlayacak ve bir yemekte AB-Türkiye ilişkileri gündeme gelecek.